Izrael najavio napad na grad Gazu "neviđenom silom": "Ne bojim se smrti"

Izraelska vojska u petak je objavila da će napasti grad Gazu "neviđenom silom", pozivajući stanovništvo na evakuaciju s tog područja na kojem provodi svoju veliku ofenzivu koju međunarodna zajednica kritizira.
Na krilima podrške SAD-a
Na krilima podrške SAD-a, Izrael je u utorak najavio početak kopnene i zračne vojne kampanje u Gazi na sjeveru te enklave, kako bi uništio palestinski islamistički pokret Hamas.
"Izraelske snage nastavit će svoje operacije neviđenom silom protiv Hamasa i drugih terorističkih organizacija", rekao je pukovnik Avichay Adraee, glasnogovornik izraelske vojske, pozivajući stanovništvo na evakuaciju grada.
No stanovnici svjedoče da je situacija kaotična.
A child cries while carrying his younger sister on his shoulders, walking along the long displacement route from northern Gaza to the south... a scene that captures the suffering of innocent children under the horrors of war. pic.twitter.com/wJ3seXqUdi— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) September 18, 2025
"Nemamo čak ni šator"
"Nemamo kamo otići", rekla je za AFP Um Mohamed al-Hatab, Palestinka iz izbjegličkog kampa Šati na zapadu grada Gaze.
„Moje sedmero djece i ja još uvijek živimo u šatorima na zapadu grada nakon što je okupacija (Izrael) bombardirala našu kuću“, dodala je.
“Some scholars and scientists estimate the real death toll in Gaza at 680,000.”— sarah (@sahouraxo) September 18, 2025
“If confirmed, 380,000 of them are infants under five.”
—Francesca Albanese, UN Special Rapporteur pic.twitter.com/IthLApSq2C
„Ne bojim se smrti, bojim se za svoju djecu“, rekla je 34-godišnja Layla Azzam, koja živi sa svoje troje djece u Tel al-Havi na jugu Gaze. „Nemamo čak ni šator.“
UN je procijenio da je broj ljudi koji su živjeli u Gazi i okolici krajem kolovoza bio oko milijun. Izraelska vojska u petak je priopćila da je „480.000“ ljudi pobjeglo iz tog područja.
