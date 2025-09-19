Oglas

MJERA OPREZA

Izrael nakon ubojstva dva vojnika zatvorio jedini prijelaz između Zapadne obale i Jordana

author
Hina
|
19. ruj. 2025. 10:58
Izrael, vojska, IDF (AFP)
Jalaa MAREY / AFP

Izrael je zatvorio jedini prijelaz između Zapadne obale pod njegovom okupacijom i Jordana, dan nakon što je vozač koji je prevozio humanitarnu pomoć iz Jordana za Gazu otvorio vatru i ubio dvoje Izraelaca koji su pripadali vojnom osoblju.

Oglas

Izraelska uprava zračnih luka, koja upravlja prijelazom Allenby Bridge, objavila je da će biti zatvoren do daljnjega.

Obuhvaćena su i dva prijelaza između samog Izraela i Jordana, pri čemu je prijelaz preko rijeke Jordan na sjeveru zatvoren, a prijelaz Rabin na jugu ostao je otvoren samo za radnike.

Ni jedna skupina nije odmah preuzela odgovornost za napad na mostu Allenby, koji je ključna ruta za trgovinu između Jordana i Izraela i jedini ulaz za više od 3 milijuna Palestinaca na Zapadnoj obali za dolazak u Jordan i širi svijet.

Stotine tisuća Palestinaca pobjegle su iz grada Gaze otkako je Izrael 10. kolovoza objavio da namjerava preuzeti kontrolu, ali veći broj ostaje, bilo u ostacima kuća među ruševinama ili u improviziranim šatorskim naseljima.

Vojska je bacala letke pozivajući stanovnike da pobjegnu prema određenoj "humanitarnoj zoni" na jugu teritorija.

Međutim humanitarne agencije kažu da su uvjeti tamo strašni, s nedovoljno hrane, lijekova i prostora te neadekvatnim skloništem.

Istražno povjerenstvo UN-a zaključilo je u utorak da Izrael čini genocid u Gazi te da visoki izraelski dužnosnici, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, potiču ta nedjela.

Teme
Jordan gaza idf izrael

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ