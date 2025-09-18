početak trenda?
Izrael ostaje bez jednog od najvećih kupaca oružja: "Naučili smo lekciju"
Filipinski ministar odbrane Gilbert Teodoro jučer je u parlamentu u Manili objavio da njegova država namjerava prestati kupovati oružje od Izraela. To je uslijedilo nakon političkog pritiska na vladu da prekine poslove s Izraelom zbog rata u Pojasu Gaze.
Drugi najveći uvoznik oružja izraelskog oružja
Filipini su glavni kupac izraelskih obrambenih tvrtki.
Prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stockholmu, zemlja je bila drugi najveći kupac oružja iz Izraela na svijetu između 2019. i 2023. godine, s udjelom od 12 posto od ukupnog broja. Indija je bila na prvom mjestu s 37 posto, dok su Sjedinjene Države bile treće s 8,7 posto.
„Naučili smo lekciju“, rekao je ministar o nemogućnosti odricanja od postojećih obveza, navodeći nedostatak stručnosti u ugovornom pravu.
Jučerašnja parlamentarna rasprava usredotočila se na relativno mali ugovor potpisan s Elbit Systemsom prije mjesec dana za kupnju granata kalibra 155 mm u vrijednosti od 250 milijuna filipinskih pezosa za haubice ATMOS nabavljene prije nekoliko godina.
Ugovor je sklopljen unatoč Teodorovoj izjavi da se ugovor raskida.
„To je jednostavno nastavak postojećih ugovora“, rekao je, a prenosi Klix.ba.
WATCH: Defense Secretary Gilbert Teodoro confirmed that there are no new contracts with Israeli firms but acknowledged the Philippine Army continues to procure precision-guided munitions from Elbit Systems, an Israel-based weapons dealer, as part of earlier acquisitions. | via… pic.twitter.com/IQOH80GXEV— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) September 16, 2025
Nagovještava li to dublje trendove?
Potezi Filipina mogli bi odražavati dublje trendove koji utječu na izraelski obrambeni izvoz općenito.
Podaci Agencije za međunarodnu obrambenu suradnju (SIBAT) pri Ministarstvu obrane pokazuju da je, iako je izraelski obrambeni izvoz prošle godine dosegao rekordnih 14,795 milijardi dolara, što je porast od 11,7 posto u odnosu na 2023. i udvostručenje u pet godina, udio prodaje Dalekom istoku pao je s 48 posto na samo 23 posto u godini. Prodaja Europi porasla je s 35 posto na 54 posto.
"Kupujemo samo opremu za postojeće sustave"
Teodoro je rekao da Filipini ne kupuju nove sustave od Izraela, već samo opremu za postojeće sustave.
„Nabava istih sustava zahtijevat će značajna ulaganja u modernizaciju. Stoga se smatralo mudrijim jednostavno nastaviti s postojećim sustavima“, rekao je.
Kao dio svog programa modernizacije vojske, filipinska mornarica modernizira svoju flotu ugovorima s izraelskim tvrtkama. Prije točno godinu dana primila je dva brza jurišna plovila FAIC iz izraelskih brodogradilišta, koja nose Rafaelov lanser raketa MLR-NLOS i elektrooptičke rakete Spike NLOS.
JUST IN: 🇪🇸🇮🇱 Spain cancels $820,000,000 arms contract with Israel. pic.twitter.com/J3h2ZcI0At— BRICS News (@BRICSinfo) September 15, 2025
Dio programa Horizon 3
Izraelsko-filipinski projektil bio je dio manilskog programa Horizon 3 (2023.-2028.) za modernizaciju sigurnosnih snaga. U prethodna dva programa, koja su uključivala ratne brodove, zrakoplove i topništvo, izraelske obrambene tvrtke igrale su značajnu ulogu.
Teodoro je priznao da će vojska njegove zemlje nastaviti koristiti opremu kupljenu od Elbit Systemsa još dvadeset godina, ali je rekao da će ovaj ugovor poslužiti kao testni slučaj za potrebu zemlje da diverzificira svoj lanac opskrbe.
„To je bila lekcija koju smo naučili o tome s kim ugovaramo, kako ugovaramo i što pišemo u ugovoru. Dakle, trenutno nismo u poziciji dekomisionirati kapacitet, a zbog sporazuma koji je prethodno postignut i koji je vjerojatno bio dobar u to vrijeme, ali zbog kojeg smo sada zaglavljeni“, rekao je.
