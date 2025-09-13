Izrael pojačao napade na Gazu: "Oko 250.000 ljudi napustilo je grad"

Najmanje 39 osoba ubijeno je od subote ujutro u izraelskim napadima na grad Gazu i druge dijelove obalnog pojasa, izvijestile su palestinske zdravstvene službe, dok je izraelska vojska ponovno pozvala stanovnike Gaze da napuste grad.
Izrael je pojačao svoje napade, posebno na grad Gazu, rekao je Mahmud Basal, glasnogovornik civilne obrane pod nadzorom Hamasa.
Početkom kolovoza Izrael je najavio da njegova vojska planira preuzeti cijeli grad kako bi eliminirao Hamasove jedinice za koje vjeruje da tamo operiraju.
Vjeruje se da se u gradu nalazilo oko milijun ljudi, od kojih su neki onamo pobjegli iz drugih dijelova Gaze.
Glasnogovornik izraelske vojske Avichay Adraee je ponovno pozvao sve stanovnike grada Gaze da odmah napuste grad i pobjegnu u takozvane humanitarne zone dalje prema jugu. Adraee je napisao na X-u da je oko 250.000 ljudi napustilo grad.
Hamasov ured za medije procijenio je da je broj ljudi koji su pobjegli u nominalno sigurnija područja narastao na 350.000, što je porast od ranije prijavljenih oko 65.000.
Nijednu od ovih brojki, ili drugih informacija iz ratne zone, nije bilo moguće nezavisno potvrditi.
U kasnijoj objavi na X-u, glasnogovornik je također pozvao stanovnike jedne višekatnice i okolnih šatora da odmah pobjegnu, jer se izraelske snage pripremaju napasti Hamasovu "vojnu infrastrukturu" ondje. Kratko kasnije, izraelska vojska je rekla da je zgrada pogođena.
Iako internet u gradu jedva radi nakon što su izraelske snage uništile mnoge zgrade s odašiljačima, Adraeejevi pozivi brzo su odjeknuli. Također su mogli pristići na mobilne uređaje s izraelskim SIM karticama.
Mnogi stanovnici nisu željeli otići u zone koje su proglašene sigurnima, pozivajući se na prošle napade na takva područja. Veliki dijelovi gusto naseljenog obalnog pojasa razoreni su.
Ujedinjeni narodi i druge humanitarne organizacije kritizirale su Izrael zbog velikog broja civilnih žrtava, posebno žena i djece, i teške humanitarne situacije diljem Gaze.
Izraelsku vojnu kampanju u Gazi izazvali su napadi Hamasa 7. listopada 2023. u kojima je na jugu Izraela ubijeno oko 1200 ljudi, a više od 250 ih je oteto u Pojas Gaze, uključujući djecu.
U Gazi se još uvijek nalazi 48 talaca, od kojih je 20 još uvijek živo, prema izraelskim informacijama. Prema palestinskim izvorima, od početka sukoba u Pojasu Gaze ubijeno je više od 64 600 Palestinaca.
