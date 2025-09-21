„Majka, dječak, djevojčica i beba u njezinoj utrobi - sve smo ih pronašli mrtve“, rekao je Mosalam Al-Hadad, svekar preminule žene, rekavši da mu je sin teško ozlijeđen u napadu. „(On) je bio u kritičnom stanju. Odveli smo ga u bolnicu i amputirana mu je noga“, ispričao je Hadad za Reuters.