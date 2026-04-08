Izraelska oporba gnjevna zbog primirja s Iranom: "Najveća diplomatska katastrofa u našoj povijesti!"

N1 Info
08. tra. 2026. 08:56
Lider izraelske oporbe Yair Lapid oštro je kritizirao premijera Benjamina Netanyahua nakon što su Amerikanci i Iranci dogovorili dvotjedno primirje.

"Ovako veliku diplomatsku katastrofu nismo imali u cijeloj svojoj povijesti. Izrael uopće nije bio za stolom kada su se donosile odluke koje se tiču same srži naše nacionalne sigurnosti", napisao je Lapid na X-u.

Poručio je kako je "vojska izvršila sve što se od nje tražilo, a javnost pokazala iznimnu otpornost", no da je Netanyahu "podbacio diplomatski i strateški te nije ispunio nijedan cilj koji je sam postavio".

"Trebat će nam godine da popravimo diplomatsku i stratešku štetu koju je Netanyahu prouzročio zbog oholosti, nemara i nedostatka strateškog planiranja", nastavio je.

Netanyahu je naglasio kako podupire odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o dvotjednoj obustavi napada na Iran, ali je napomenuo da se primirje ne odnosi na Libanon. Izjavio je da podupire američke napore kako bi se osiguralo da Iran više ne predstavlja "nuklearnu, raketnu ili terorističku prijetnju SAD-u, Izraelu i arapskim susjedima".

Dodao je da je Washington obavijestio Izrael kako ostaje predan zajedničkim ciljevima u predstojećim pregovorima. Iran je najavio da će pregovori sa SAD-om započeti u petak, 10. travnja, u Islamabadu.

