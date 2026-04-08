Izraelska oporba gnjevna zbog primirja s Iranom: "Najveća diplomatska katastrofa u našoj povijesti!"

Lider izraelske oporbe Yair Lapid oštro je kritizirao premijera Benjamina Netanyahua nakon što su Amerikanci i Iranci dogovorili dvotjedno primirje.
"Ovako veliku diplomatsku katastrofu nismo imali u cijeloj svojoj povijesti. Izrael uopće nije bio za stolom kada su se donosile odluke koje se tiču same srži naše nacionalne sigurnosti", napisao je Lapid na X-u.
Poručio je kako je "vojska izvršila sve što se od nje tražilo, a javnost pokazala iznimnu otpornost", no da je Netanyahu "podbacio diplomatski i strateški te nije ispunio nijedan cilj koji je sam postavio".
"Trebat će nam godine da popravimo diplomatsku i stratešku štetu koju je Netanyahu prouzročio zbog oholosti, nemara i nedostatka strateškog planiranja", nastavio je.
לא היה אסון מדיני כזה בכל תולדותינו. ישראל לא היתה אפילו ליד השולחן כשנעשו החלטות הנוגעות לליבת הבטחון הלאומי שלנו.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) April 8, 2026
הצבא ביצע את כל מה שביקשו ממנו, הציבור הציג חוסן מדהים, אבל נתניהו נכשל מדינית, נכשל איסטרטגית, לא עמד באף אחת מהמטרות שהוא בעצמו הציב.
ייקח לנו שנים לתקן את…
Netanyahu je naglasio kako podupire odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o dvotjednoj obustavi napada na Iran, ali je napomenuo da se primirje ne odnosi na Libanon. Izjavio je da podupire američke napore kako bi se osiguralo da Iran više ne predstavlja "nuklearnu, raketnu ili terorističku prijetnju SAD-u, Izraelu i arapskim susjedima".
Dodao je da je Washington obavijestio Izrael kako ostaje predan zajedničkim ciljevima u predstojećim pregovorima. Iran je najavio da će pregovori sa SAD-om započeti u petak, 10. travnja, u Islamabadu.
