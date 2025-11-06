Izraelski talac kaže da je tijekom zatočeništva u Gazi bio seksualno zlostavljan

Izraelski talac oslobođen u listopadu izjavio je za izraelsku televiziju da je tijekom dvogodišnjeg zatočeništva u Gazi bio izložen seksualnom nasilju, prvi muškarac koji je javno iznio takvu optužbu.
Rom Braslavski, 21-godišnjak koji je otet s glazbenog festivala Nova 7. listopada 2023., iznio je to u intervjuu televizijskog postaji Channel 13.
Rekao je da je bio potpuno gol i vezan i opisao postupke jednog od svojih otmičara."To je bilo seksualno nasilje. Cilj je bio poniziti me, uništiti mi dostojanstvo", rekao je Braslavski.
Dodao je da mu je bilo teško govoriti o tom iskustvu. "Molio sam Boga da me spasi i izvuče iz te situacije", rekao je u intervjuu dok je suzdržavao suze.
Braslavskog je zatočio Islamski džihad, saveznik palestinske militantne skupine Hamas koja je također otela taoce u napadu 2023.
Dok je bio u zatočeništvu, Islamski džihad je objavio video na kojem je Braslavski plakao i bio u bolovima.
Najmanje četiri žene koje su bile zatočene kao taokinje javno su govorile o seksualnom zlostavljanju prema njima ili drugim zatočenicima.
U ožujku 2024., tim stručnjaka Ujedinjenih naroda izvijestio je da je pronašao jasne i uvjerljive informacije koje upućuju na to da su neki od talaca odvedenih u Gazu bili izloženi seksualnom nasilju.
Hamas, koji je držao većinu talaca, negirao je optužbe.
