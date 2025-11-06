Oglas

ROM BRASLAVSKI

Izraelski talac kaže da je tijekom zatočeništva u Gazi bio seksualno zlostavljan

Hina
06. stu. 2025. 22:29
Hamas
Ramadan Abed / REUTERS

Izraelski talac oslobođen u listopadu izjavio je za izraelsku televiziju da je tijekom dvogodišnjeg zatočeništva u Gazi bio izložen seksualnom nasilju, prvi muškarac koji je javno iznio takvu optužbu.

Rom Braslavski, 21-godišnjak koji je otet s glazbenog festivala Nova 7. listopada 2023., iznio je to u intervjuu televizijskog postaji Channel 13.

Rekao je da je bio potpuno gol i vezan i opisao postupke jednog od svojih otmičara."To je bilo seksualno nasilje. Cilj je bio poniziti me, uništiti mi dostojanstvo", rekao je Braslavski.

Dodao je da mu je bilo teško govoriti o tom iskustvu. "Molio sam Boga da me spasi i izvuče iz te situacije", rekao je u intervjuu dok je suzdržavao suze.

Braslavskog je zatočio Islamski džihad, saveznik palestinske militantne skupine Hamas koja je također otela taoce u napadu 2023.

Dok je bio u zatočeništvu, Islamski džihad je objavio video na kojem je Braslavski plakao i bio u bolovima.

Najmanje četiri žene koje su bile zatočene kao taokinje javno su govorile o seksualnom zlostavljanju prema njima ili drugim zatočenicima.

U ožujku 2024., tim stručnjaka Ujedinjenih naroda izvijestio je da je pronašao jasne i uvjerljive informacije koje upućuju na to da su neki od talaca odvedenih u Gazu bili izloženi seksualnom nasilju.

Hamas, koji je držao većinu talaca, negirao je optužbe.

Teme
gaza hamas palestina

