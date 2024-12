Jaka eksplozija u šoping centru u Rusiji, najmanje jedna osoba poginula

🔥🇷🇺🔥Explosão em shopping center em Vladikavkaz.

Um grande número de janelas do Alanya Mall foram destruídas e fumaça está saindo do prédio. A causa da emergência, segundo informações, foi uma explosão de gás doméstico no quarto andar do prédio.

🧵🧵👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/LpkM2HesLq

— Vladimir Putin (@RobertoRussia) December 25, 2024