Trump: Izrael i Iran moraju odmah prestati s "pucnjavom"

Izrael je ranije priopćio da je pogodio petrokemijsko postrojenje na jugozapadu Irana, uz napade na vojne ciljeve i druge lokacije, nakon što je Axios objavio da je Trump u nedjelju navečer razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i navodno mu rekao da se suzdrži od daljnjih napada.