kratka i jasna poruka
Trump: Izrael i Iran moraju odmah prestati s "pucnjavom"
Američki predsjednik Donald Trump poručio je Izraelu i Iranu u ponedjeljak da "odmah" obustave napade u objavi na društvenim mrežama.
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U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social Trump je poručio da dvije zemlje moraju smjesta prekinuti vatru. "Iran i Izrael moraju odmah prestati 'pucati". Predsjednik DONALD J. TRUMP", doslovno stoji u kratkoj Trumpovoj objavi.
Nakon 100 dana rata i dva mjeseca nakon početka krhkog primirja, regiji prijeti nova eskalacija i ugrožene su nade američkog predsjednika da će uskoro postići sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku.
Iran je od nedjelje navečer ispalio "gotovo 30 balističkih projektila" na Izrael, rekao je izraelski vojni dužnosnik u ponedjeljak oko podneva. Teheran je svoje napade predstavio kao "upozorenje" u znak odmazde za izraelsko bombardiranje južnih predgrađa Bejruta, uporišta proiranskog islamističkog pokreta Hezbolaha.
"Ispalili su gotovo 30 balističkih projektila prema Izraelu, a hutisti su ispalili još dva, od kojih se jedan srušio prije nego što je stigao do Izraela", rekao je u ponedjeljak vojni dužnosnik pod uvjetom anonimnosti tijekom brifinga sa stranim novinarima.
Izrael je ranije priopćio da je pogodio petrokemijsko postrojenje na jugozapadu Irana, uz napade na vojne ciljeve i druge lokacije, nakon što je Axios objavio da je Trump u nedjelju navečer razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i navodno mu rekao da se suzdrži od daljnjih napada.
"U ovom kompleksu se proizvode i koriste kemijski materijali za balističke projektile ispaljene prema Državi Izrael", rekao je isti dužnosnik.
Teheran je u ponedjeljak optužio Washington da je izravno odgovoran za nastavak sukoba na Bliskom istoku.
"Nitko ne vjeruje da bi cionistički režim (Izraela) poduzeo bilo kakve korake bez prethodne koordinacije i suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama", kazao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej, naglašavajući "odgovornost SAD-a".
"Postupci cionističkog režima u regiji se ne mogu odvojiti od američkih politika", dodao je na tiskovnoj konferenciji u Teheranu, prenosi AFP.
Bagej je dodao da se posrednički napori Pakistana za okončanje rata na Bliskom istoku nastavljaju unatoč ovim okolnostima.
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