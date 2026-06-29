Jandroković: Vojna snaga nije dovoljna...

Istaknuvši da je ruska agresija na Ukrajinu trajno promijenila europski sigurnosni krajolik, a da "hibridne prijetnje" i razvoj novih tehnologija sve više oblikuju način na koji društva funkcioniraju, predsjednik Sabora je kazao da "otpornost država danas jednako ovisi o tehnološkoj i gospodarskoj razvijenosti, kritičnoj infrastrukturi i njenoj zaštiti kao i političkoj koheziji".