Vučić između Trumpa i Putina: Sada vjerojatno neće ni u Moskvu, postaje neugodno gledati što radi

Podijeli :

Janko Bekić, docent sa Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, gostovao je u Novom danu kod Ivana Hrstića gdje je komentirao poteze američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Bekić se svrnuo na nedavnu objavu Bijele kuće koja je objavila ilustraciju umjetne inteligencije koja pripazuje Trumpa kao papu. Iako su takve objave na prvu zabavne, Bekić smatra da bi trebalo ući dublje u analizu takvog sadržaja.

FOTO / Bijela kuća objavila fotografiju mišićavog Trumpa: Neka sila bude s vama Američki biskup zahtijeva da se Trump ispriča zbog prikaza sebe kao pape

“Možemo li govoriti već o tome da je to režim, a ne obična administracija? U zadnja tri dana smo imali objave Bijele kuće, koja prestavlja službenu administraciju, i to samo par dana nakon što je Trump skrušeno išao na sprovod pape i dan poslije je objavljena još jedna montaža gdje je na 4. svibnja, bit će jasnije onima koji prate Ratove zvijezda, on prikazan kao jedi vitez koji se bori sa svjetlosnim mačem. I još je prikazan s muskulaturom Marvelovog superjunaka što znači da je to infantilnije od samih Ratova zvijezda”, rekao je Bekić.

“Trumpa i JD Vancea se prikazuje kao stripove, gdje je JD Vance kao njegov sidekick, nešto kao Robin Batmanu. Mislim da to nije nešto što je smiješno, mislim da se radi o sustavnoj infantilizaciji politike i da smo možda na pragu toga da govorimo da Amerika ide u smjeru idiokracije, kao što onaj poznati satirični film govori, a to je vladavina idiota”, dodaje Bekić.

Bekić smatra kako živimo u neobičnim vremenima za demokraciju.

“Ako s jedne strane imamo Rusiju i Kinu koje su autokracije, a s druge strane idiokraciju, gdje je tu onda prostor za demokraciju? Ona, de facto, ostaje jedino u Europi koja zbog specifičnog uređenja Europske unije također pati od deemokratskog deficita. Vrlo nezgodna vremena i veliki je upitnik što će se dogoditi s demokracijom dugoročno i tko će biti njen nositelj u budućnosti?”, pita se Bekić.

Bekić tvrdi kako se od dolaska Trumpa na vlast puno više vide promjene u unutarnjoj politici SAD-a, nego što bi se to moglo reći za vanjskopolitičke poteze.

“On se u unutarnjoj politici postavlja kao jastreb i doista ima stvarnu moć jer nije samo predsjednik republikanac nego je tu i Kongres i ima većinu ustavnih sudaca na svojoj strani. On unutar SAD-a zaista može što hoće i čini se, za sada, da si je dao doista široke ovlasti i da doista provodi svoj program, ako ga možemo tako nazvati, iz kampanje. Međutim, na vanjskopolitičkom planu on realno u prvih 100 dana nije postigao ništa. Netko će reći, nije fer ocijenjivati mandat nakon 100 dana, ali on je taj koji nameće vremenske rokove i želi sve na brzinu”, poručuje Jurić.

Famozni ugovor o mineralima

Nakon što je proučio ugovor o mineralima koji je SAD sklopio s Ukrajinom, Bekić tvrdi da to ni nije ugovor o mineralima i da se oni spominju tek na zadnjoj stranici.

Američko-ukrajinski dogovor: Trumpov vrabac u ruci

“To je ugovor o zajedničkom investicijskom fondu za obnovu Ukrajine, koji je pisan jednim vrlo kripitčnim, nejasnim jezikom. I veliko je pitanje gdje je tu zapravo zarada za Ameriku. Nema spomena vraćanja duga. Istina, nema spomena ni nekih konkretnih sigurnosnih garancija, ali znamo da je Trumpu kao biznismenu zarada na prvom mjestu, a ovdje je vrlo upitna zarada za Ameriku. Ako do nje ikada dođe, to će biti daleko u budućnosti. Kad govorimo o rudarenju, to je industrija koja najsporije donosi zaradu i potreban je mir. To je vrsta investicije i infrastrukute koja zahtjeva potpuni mir i sigurnost na teritoriju na kojem se provodi”, objašnjava Bekić.

“Čak i ako bi Trump osvojio treći mandat, što bi realno bio kraj američke demokracije, ni u tom trećem mandatu se ne bi pojavila zarada od crpljenja tih rijetkih minerala”, dodaje.

“Putinov prijedlog primirja je krajnji cinizam”

Jurić se osvnruo i na prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina o primirju s Ukrajinom tijekom Parade pobjede u Moskvi.

Kineski predsjednik dolazi u Rusiju na vojnu paradu kako bi razgovarao s Putinom Trumpova “čelična dama” zbog koje je, tvrdi bivši diplomat, Vučić “otjeran” s Floride

“Taj Putinov prijedlog primirja tijekom parade u Moskvi to je doista krajnji cinizam, to je do sad neviđeno. Samo želi osigurati sigurnost i mirno nebo nad Moskvom u vrijeme svoje parade. To samo pokazuje koliko neiksreno ulazi u ideju mirovnih pregovora jer su oni zapravo jedna fatamorgana trenutno. Ako bi uspoređivali Putinove izjave kada je on rekao da je napad na civilie u Sumiju bio opravdan jer su oni išli na dodijeljivanje odličja ukrajinskim vojnicima koji su sudjelovali u operaciji u Kursku. Jedno najšire shvaćanje dozovoljenih meta. Zapravo svatko tko podržava ukrajinske oružane snage je opravdana meta napada. Ako bi s tim usporedilil neku uvijenu prijetnju Zelenskog, pa nije li vojna parada ruske vojske u Moskvi onda legitimna meta?”, poručuje Bekić.

Osim toga, zanimljivo je pitanje tko će se sve od svjetskih lidera pojaviti na Paradi, smatra Bekić.

“Tamo će sigurno biti neki od glavnih lidera globalnog juga, kako se sad kaže, jer treći svijet više nije prihvatljiv termin ili čak svijet u razvoju. Vidjet ćemo hoće li tamo doista biti Vučić. Ta njegova igra je doista postala neugodna i teška za gledati. Ne samo nama, nego i političkim liderima na zapadu je neugodno gledati to njegovo taktiziranje. On sebe predstavlja kao mučenika koji je svakodnevno na mukama za dobrobit Srbije i svog naroda. Gotovo poetski o sebi priča. On je htio unutar 10-ak dana posjeiti Trumpa na Floridi, što bi mu dalo neko vrijeme dozvole da posjeti Putina u Moskvi za vrijeme parade. Kako nije uspio doći do Floride, ta ideja da on susretne prvo Trumpa u Americi, pa onda Putina u Rusiji je propala i zbog toga je sad vjerojatnije da neće ići Moskvu. Mislim da je ideja bila da se vidi s obojicom ili ni jednim”, rekao je Bekić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.