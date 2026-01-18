Oglas

traje potraga za preživjelima

JAR proglasio stanje nacionalne katastrofe zbog smrtonosnih poplava

author
N1 Info
|
18. sij. 2026. 20:45
JAR
PAUL BOTES / AFP

Južnoafrička Republika (JAR) u nedjelju je službeno proglasila stanje nacionalne katastrofe zbog smrtonosnih poplava koje pogađaju zemlju od prosinca.

Oglas

Obilne kiše i oluje koje već nekoliko tjedana zahvaćaju JAR i susjedni Mozambik odnijele su 30 života u južnoafričkim pokrajinama Limpopo i Mpumalanga (sjeveroistok), te najmanje osam u Mozambiku.

"Ovo klasificiram kao nacionalnu katastrofu", rekao je Elias Sithole, voditelj Južnoafričkog centra za upravljanje katastrofama, u priopćenju u nedjelju.

Vlasti još uvijek tragaju za preživjelima i pokušavaju izvući tijela, dok se poplavne vode počinju povlačiti u nekim područjima, uključujući poznati Nacionalni park Kruger.

On je u četvrtak bio prisiljen na zatvaranje, ali će se posjeti nastaviti već u ponedjeljak, prema objavi Službe nacionalnih parkova na društvenim mrežama.

Ta služba ipak poziva posjetitelje na "oprez".

U nekoliko regija Mozambika rijeke su izlile iz korita, preplavivši čitava naselja i prisiljavajući tisuće ljudi na bijeg.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Elias Sithole Južnoafrička Republika mozambik poplave

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ