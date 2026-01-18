JAR proglasio stanje nacionalne katastrofe zbog smrtonosnih poplava

Južnoafrička Republika (JAR) u nedjelju je službeno proglasila stanje nacionalne katastrofe zbog smrtonosnih poplava koje pogađaju zemlju od prosinca.
Obilne kiše i oluje koje već nekoliko tjedana zahvaćaju JAR i susjedni Mozambik odnijele su 30 života u južnoafričkim pokrajinama Limpopo i Mpumalanga (sjeveroistok), te najmanje osam u Mozambiku.
"Ovo klasificiram kao nacionalnu katastrofu", rekao je Elias Sithole, voditelj Južnoafričkog centra za upravljanje katastrofama, u priopćenju u nedjelju.
Vlasti još uvijek tragaju za preživjelima i pokušavaju izvući tijela, dok se poplavne vode počinju povlačiti u nekim područjima, uključujući poznati Nacionalni park Kruger.
On je u četvrtak bio prisiljen na zatvaranje, ali će se posjeti nastaviti već u ponedjeljak, prema objavi Službe nacionalnih parkova na društvenim mrežama.
As the weather conditions in the Limpopo and Mpumalanga Provinces including areas in the Kruger National Park (KNP) have improved significantly, day visitation to the park will resume as of tomorrow (Monday, 19 January 2026). pic.twitter.com/Z77HZHj6FW— SANParks (@SANParks) January 18, 2026
Ta služba ipak poziva posjetitelje na "oprez".
U nekoliko regija Mozambika rijeke su izlile iz korita, preplavivši čitava naselja i prisiljavajući tisuće ljudi na bijeg.
