"Jedna od najvećih opasnosti za svjetski mir": Nijemci više ne vjeruju SAD-u

Trumpova oštra migrantska politika i znatno pooštreni uvjeti za ulazak u zemlju dodatno su odvratili mnoge njemačke turiste. Iako su SAD i dalje najpopularnija destinacija Nijemaca izvan Europe, od siječnja do srpnja 2025. tamo je otputovalo svega oko 780.000 njemačkih turista - oko dvanaest posto manje nego u istom razdoblju prethodne godine. „SAD ima određeni imidž i simbolizira slobodu i individualnost", objasnio je zrakoplovni stručnjak Heinrich Großbongardt za časopis Wirtschaftswoche. „Turisti se ne žele suočiti s prizorima Nacionalne garde na ulicama Los Angelesa i racijama protiv imigranata."