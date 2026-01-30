Još jedna europska zemlja želi uvesti zabranu društvenih mreža za mlađe od 15

Tim potezom Nizozemska postaje najnovija zemlja koja se zalaže za de facto zabranu društvenih mreža do 15. godine, slijedeći primjer Francuske. Tri nizozemske stranke — centristički D66, demokršćanski CDA i liberalni VVD — još će morati osigurati potporu za svoje prijedloge jer zajedno imaju samo 66 od 150 zastupničkih mjesta u nizozemskom parlamentu.