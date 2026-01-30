Oglas

Još jedna europska zemlja želi uvesti zabranu društvenih mreža za mlađe od 15

N1 Info
30. sij. 2026. 21:06
Društvene mreže
Ilustracija / Unsplash

Program manjinske koalicije u Nizozemskoj također predviđa suzbijanje prekomjernog vremena provedenog pred ekranima i stroža pravila o pametnim telefonima u školama.

Tri stranke koje su formirale novu nizozemsku manjinsku vladu predložile su podizanje europske minimalne dobi za korištenje društvenih mreža na 15 godina, prema koalicijskim planovima predstavljenima u petak, piše Politico.

Tim potezom Nizozemska postaje najnovija zemlja koja se zalaže za de facto zabranu društvenih mreža do 15. godine, slijedeći primjer Francuske. Tri nizozemske stranke — centristički D66, demokršćanski CDA i liberalni VVD — još će morati osigurati potporu za svoje prijedloge jer zajedno imaju samo 66 od 150 zastupničkih mjesta u nizozemskom parlamentu.

Stranke žele „provedivu europsku minimalnu dob od 15 godina za društvene mreže, uz provjeru dobi koja štiti privatnost mladih, sve dok društvene mreže nisu dovoljno sigurne“, navodi se u planovima. Trenutna minimalna dob na razini EU-a iznosi 13 godina.

Koalicijski program također predviđa suzbijanje prekomjernog korištenja ekrana kroz prevenciju i zdravstvene smjernice, kao i stroža pravila o pametnim telefonima u školama, prema kojima bi uređaji morali ostati kod kuće ili u ormarićima.

U lipnju prošle godine prethodna nizozemska vlada izdala je smjernice roditeljima da pričekaju do 15. godine prije nego što djeci dopuste korištenje društvenih mreža.

Ranije ovog tjedna zakon o zabrani društvenih mreža za mlađe od 15 godina prošao je donji dom francuskog parlamenta i mogao bi stupiti na snagu u rujnu.

Australija je utrla put zabranom pristupa djeci na nizu platformi u prosincu.

Nova nizozemska vlada također pokreće inicijativu za jačanje digitalnog suvereniteta i smanjenje „strateških ovisnosti“ u područjima poput usluga u oblaku i podataka.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
