Deutsche Welle o sastanku u Zagrebu: Weber želi promijeniti EU

Važno je, međutim, da se EPP ne zadrži samo na riječima, nego i da djeluje. Posljednjih godina upravo su vrhovi EPP-a blokirali sve promjene, kaže Repasi. Također je zanimljivo pitanje, dodaje socijaldemokrat, koja bi institucija tada imala prevlast – Komisija ili Vijeće. Bi li se takav europski predsjednik više orijentirao prema nadnacionalnoj Komisiji ili prema šefovima država i vlada?