Još jedna zemlja planira uvesti zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina

Ministarstvo za digitalna pitanja Poljske priopćilo je u ponedjeljak da planira ove godine uvesti mjere kojima bi se djeci onemogućilo korištenje društvenih mreža, zahtijevajući od platformi da prilikom otvaranja naloga provjeravaju starost korisnika, javlja Anadolu.
Oglas
Zamjenik ministra za digitalna pitanja Dariusz Standerski napisao je na američkoj društvenoj mreži X da bi Poljska trebala "odsjeći mlade mlađe od 16 godina od društvenih mreža“.
Standerski je naveo da će, prilikom kreiranja naloga na društvenim mrežama, korisnici biti obavezni potvrditi svoju dob, nakon čega će se generirati vjerodajnica u digitalnom novčaniku identiteta, prenosi Fenix magazin.
Dodao je da Poljska koordinira aktivnosti s drugim državama članicama koje testiraju slične sustave, te da Europska komisija radi na usklađenom pristupu provjeri starosti na nivou cijelog bloka od 27 članica.
Poljski prijedlog usklađen je s potezima u drugim dijelovima Europe nakon odluke Australije da ograniči pristup društvenim mrežama osobama mlađim od 16 godina.
Francuska priprema zakon kojim bi se od školske 2026. godine zabranilo korištenje društvenih mreža osobama mlađim od 15 godina, dok je i Danska najavila planove za slična ograničenja za mlađe od 15 godina.
U studenom je Europski parlament podržao izvještaj kojim se poziva na uvođenje minimalne dobi od 16 godina za pristup društvenim mrežama na nivou Europske unije, uz mogućnost da osobe u dobi od 13 do 15 godina koriste platforme uz suglasnost roditelja, kao i uz snažnije mjere zaštite maloljetnika.
Krajem prosinca Poljska je pozvala Europsku komisiju da pokrene istragu protiv TikToka zbog sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom, za koji su poljski dužnosnici naveli da djeluje kao promocija narativa protiv Europske unije.
Standerski je rekao da vlada očekuje da će potrebni tehnički alati biti spremni 2026. godine te da smatra kako je ova godina „pravo vrijeme“ za uvođenje takve regulative.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas