Još jedna zemlja u Europi vraća obavezni vojni rok: Svi 18-godišnji muškarci moraju na liječnički pregled

Nakon što je postignut dogovor o ukidanju građanske pomoći za izbjeglice iz Ukrajine, njemačka vladajuća koalicija pronašla je zajednički jezik i u drugom ključnom pitanju – novom zakonu o vojnoj službi.
Kako piše njemački BILD, dugotrajni sukob između ministra obrane Borisa Pistoriusa (SPD) i zastupnika Unije (CDU/CSU) te socijaldemokrata (SPD) napokon je riješen.
Obvezna procjena sposobnosti za sve 18-godišnjake
Glavni ishod dogovora: Svi 18-godišnji muškarci u Njemačkoj ubuduće će morati proći liječnički pregled (musterung) kako bi se utvrdila njihova sposobnost za vojnu službu, prenosi Fenix magazin.
Ako se među sposobnima ne prijavi dovoljan broj dobrovoljaca, uvođenje u vojsku obavljat će se odabirom. Tako je ukinuto ranije planirano "dvostruko odabiranje“, koje je predviđalo da se najprije izvuče tko ide na liječnički pregled, a zatim tko od njih zapravo mora služiti vojsku.
Pistorius pod pritiskom: traži se jasan plan rasta vojske
Prema informacijama iz stranačkih krugova, ministar Pistorius je popustio u zahtjevima vladajućih frakcija i pristao izraditi detaljan plan za povećanje broja vojnika i pričuve Bundeswehra.
Unatoč dogovoru, još nije poznato jesu li postignuti kompromisi oko drugih točaka zakona, primjerice Pistoriusova plana za “kratkoročne vojnike” – pripadnike koji bi obavljali samo zaštitarske dužnosti uz minimalnu obuku.
Ovakva ideja izazvala je kritike, posebice iz redova Unije, koja je ministra optužila da takvim mjerama „umjetno uljepšava statistiku novih vojnika“.
Plan u četiri faze i novi sukobi u pozadini
Izvorni prijedlog zakona SPD-a i CDU/CSU-a predviđao je četiri faze:
Dobrovoljno javljanje mladih muškaraca za liječnički pregled.
Odabir ako nema dovoljno dobrovoljaca.
Odabir tko će biti pozvan na služenje.
Provedba vojnog roka prema potrebama vojske.
Međutim, sredinom listopada Pistorius je na sjednici SPD-a emocionalno odbacio taj plan, tvrdeći da je bio zaobiđen u donošenju odluka. Nakon toga su pregovori nastavljeni u užem timu zastupnika zaduženih za obranu.
Bundeswehr planira 3.000–5.000 novih vojnika godišnje
Prema planovima njemačkog Ministarstva obrane, od 2026. godine Njemačka bi trebala svake godine uvesti između 3000 i 5000 novih ročnika u vojnu službu.
