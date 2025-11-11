Oglas

protiv islamske države

Još jedna zemlja u važnoj međunarodnoj koaliciji

Hina
11. stu. 2025. 06:45
ISIS
AFP PHOTO / HO / AL-FURQAN MEDIA

Sirija će se pridružiti međunarodnoj koaliciji protiv Islamske države (ISIS) koju predvode Sjedinjene Američke Države, rekao je u ponedjeljak američki dužnosnik pod uvjetom anonimnosti, a informaciju je potvrdio sirijski ministar informiranja Hamza al-Mustafa.

"Sirija će tako postati 90. članica koalicije protiv Islamske države, udružujući snage sa Sjedinjenim Državama kako bi eliminirala posljednja uporišta ISIS-a i zaustavila priljev stranih boraca", rekao je američki dužnosnik.

Hamza al-Mustafa je na društvenoj mreži X poručio da je Sirija potpisala dokument o političkoj suradnji s međunarodnom koalicijom.

"Dogovor je politički i zasada ne sadržava vojne komponente", dodao je sirijski ministar informiranja.

Predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je u Bijeloj kući primio sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šaru, nekadašnjeg člana Al-Kaide, pod čijim su vodstvom islamistički borci u prosincu prošle godine svrgnuli s vlasti dugogodišnjeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.

Al-Šara je postao prvi sirijski predsjednik koji je primljen u Bijeloj kući. Otkako je on došao na čelo države, Sirija se udaljila od Asadovih ključnih saveznika Irana i Rusije te se okrenula suradnji s Turskom, zemljama Zaljeva i sa Washingtonom.

"Sjedinjene Države će dopustiti Siriji da nastavi s operacijama u svom veleposlanstvu u Washingtonu kako bi se ojačala koordinacija u borbi protiv terorizma te na području sigurnosti i gospodarstva", rekao je anonimni američki dužnosnik.

Ahmed al-Šara Borba protiv terorizma ISIS Koalicija protiv Islamske države Tursko-sirijska suradnja

