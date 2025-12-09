Oglas

Južna Koreja podigla borbene zrakoplove: Rusija i Kina ušle u zonu protuzračne obrane

Hina
09. pro. 2025. 11:03
Južna Koreja
Južnokorejska vojska priopćila je da je u utorak podigla borbene zrakoplove kada su kineski i ruski vojni zrakoplovi ušli i napustili zonu protuzračne obrane te zemlje.

Sedam ruskih i dva kineska zrakoplova ušla su u Korejsku zonu protuzračne obrane (KADIZ) oko 10 sati ujutro po lokalnom vremenu, a zatim su je napustila, a nije bilo kršenja njenog teritorijalnog zračnog prostora, izvijestio je Združeni stožer Južne Koreje (JCS).

U ranijem izvješću novinske agencije Newsis navedeno je da je 11 zrakoplova ušlo u zonu protuzračne obrane.

Identificirani su ruski i kineski vojni zrakoplovi, a južnokorejski borbeni zrakoplovi raspoređeni su za slučaj nepredviđenih situacija, izvijestio je JCS.

Zrakoplovi su proveli oko sat vremena u zoni protuzračne obrane uz istočnu i južnu obalu Južne Koreje, izvijestila je novinska agencija Yonhap, citirajući južnokorejsku vojsku.

Kineski i ruski vojni zrakoplovi obično provode zajedničke vježbe oko Korejskog poluotoka jednom ili dva puta godišnje, prenosi Yonhap.

