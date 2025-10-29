Trump bi trebao u srijedu stići u južnokorejski grad Gyeongju kako bi se pridružio drugim šefovima država i poslovnim čelnicima koji sudjeluju na forumu Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje na raznim sastancima na vrhu i sastancima. Očekuje se da će kasnije ovog tjedna razgovarati i s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.