Kako Rusija vrbuje Ukrajince da špijuniraju za nju? Izdaju zemlju za plaću od osam eura...
Ljubavni partneri Olena (19) i Bohdan (22) iz Ukrajine očajnički su trebali novac. I Kremlj im je uskočio "pomoći".
Sretnо se smiješe dok ulaze u prostoriju; u lisicama su i u pratnji naoružanih agenata Sigurnosne službe Ukrajine (SBU). To je prvi put da se par vidio u mjesec dana; oboje se nalaze u istražnom zatvoru do suđenja za izdaju. Olena je plavuša s nježnim, dječjim crtama, a Bohdan atletski građen mladić. Oboje priznaju da su surađivali s Rusijom u nadi da će dobiti 15 godina zatvora, umjesto doživotne kazne. Njihova prezimena nisu objavljena, prenosi Politico detalje sa suđenja.
Ukrajina optužuje Olenu i Bohdana da su špijunskim kamerama pratili isporuke zapadnog oružja i policijsku postaju te da su se pripremali otkriti ruskoj strani položaje protuzračne obrane u Kijevu i sjevernoj Černihivskoj oblasti. Uhvatio ih je SBU.
Bohdan i Olena nisu jedini. SBU je od veljače 2022. pokrenuo više od 24.000 istraga zbog kaznenih djela protiv nacionalne sigurnosti Ukrajine i više od 4100 postupaka za izdaju države, od kojih je više od 2300 trenutačno pred sudovima, navodi služba za odnose s medijima SBU-a.
Zločini i prekršaji
"Sve je počelo kada smo našli oglas na Telegram kanalu "Poslovi u Kijevu". Oglas je obećavao lak novac. Počeli smo to raditi jer nam je hitno trebao novac, kao i većini ljudi u Ukrajini danas", rekla je Olena.
"Jako smo htjeli živjeti zajedno, ali smo bili u dugovima, puno radili, često se svađali jer i dalje nismo imali novca", posvjedočio je Bohdan.
Prvo su Olena i Bohdan dobili zadatak da obilaze lokalne supermarkete, fotografiraju police i cijene te provjere radno vrijeme. Ali s vremenom su se zadaci promijenili.
Dobili su nalog da postave kamere pokraj policijske postaje, a zatim uz željezničku prugu kojom stižu pošiljke zapadnog oružja u Ukrajinu. A onda i posljednji zadatak - postavljanje špijunskih kamera kako bi otkrili položaje protuzračne obrane u Kijevskoj oblasti.
Bohdan priznaje da je shvatio da rade za Rusiju već nakon prva dva zadatka, ali je "preferirao razmišljati pozitivno". Postojao je i strah od onoga što bi im Rusija mogla učiniti ako pokušaju stati.
"Ti dečki ti ne bi dopustili da samo tako odustaneš", tvrdi Olena.
Rusija regrutima u Ukrajini nudi različite iznose, ovisno o složenosti posla, otkrio je jedan službenik SBU-a.
Zarada je mizerna
Zadaci variraju, od fotografiranja vojnih tvornica, željeznica, elektroenergetske infrastrukture i rafinerija - što Rusiji pomaže u određivanju meta za rakete i dronove - do bombaških napada na vojne urede za novačenje, policijske postaje i paljenja vojnih vozila.
Motivacija onih koji se odluče na tako nešto je u velikoj većini slučajeva isključivo novac. U područjima pod kontrolom Ukrajine ostalo je vrlo malo stvarnih pristaša Rusije pa se traži agente među siromašnima i očajnima.
Olena i Bohdan priznaju da su Rusiji pomagali zbog novca. Ona je radila kao kuharica brze hrane, ponekad po 12 do 16 sati uz malu plaću, dok je on radio privremene poslove.
"Zarada je od nekoliko stotina do nekoliko tisuća hrivnji, bez ikakvog jamstva da će zapravo biti isplaćeni", rekao je službenik SBU-a.
"Olena i Bohdan dobivali su 400 do 3000 hrivnji ili osam do 62 eura po zadatku."
Čak i taj novac iz Moskve jedva im je omogućavao preživljavanje.
Ruska igra
SBU navodi da Rusija ulaže mnogo resursa u destabiliziranje Ukrajine iznutra. Državni istražni ured Ukrajine, najviša tijela kaznenog progona u zemlji, registrirao je 1500 kaznenih postupaka za izdaju protiv ukrajinskih dužnosnika, sudaca, vojnog osoblja i policajaca od 2022.
"Svaki slučaj veleizdaje, kolaboracionizma, pomaganja državi agresoru i drugih zločina temeljito istražuju nadležni organi", rekao je SBU.
Zatim je tu i problem Ukrajinaca koji žive pod ruskom okupacijom, gdje borba za opstanak može dovesti do toga da završe na pogrešnoj strani ukrajinskog zakona.
"Nipošto ne opravdavam prave kolaboracioniste. Ali mnogi od onih koji su na suđenju zbog kolaboracionizma su jednostavno ljudi koji pokušavaju preživjeti pod ruskom okupacijom", rekla je Hanna Rassamakhina, voditeljica Odjela za rat i pravdu u nevladinoj organizaciji Media Initiative for Human Rights.
"Vidimo da svaka osoba koja ostane na okupiranom teritoriju i prisiljena je tražiti posao i sredstva za život - naravno da je u kontaktu s okupacijskim vlastima protiv svoje volje. I takva osoba ne može biti sto posto sigurna da kasnije neće biti optužena za kolaboracionizam."
Dok imućniji i poznatiji optuženici mogu angažirati skupe odvjetnike koji im mogu smanjiti kazne, to se teško može očekivati za Bohdana i Olenu.
Zatvor prije odlaska u vojsku
"Profesionalni odvjetnik često je dovoljno dobar da uništi optužnicu. Ali mnogi od tih ljudi si ne mogu priuštiti profesionalnog odvjetnika. Na kraju, sudovi zapravo prihvate sve argumente tužiteljstva i te ljude osude”, rekla je Rassamakhina.
To mnoge optužene potiče da prihvate nagodbu kako bi smanjili težinu kazne.
Olena i Bohdan pomirili su se s činjenicom da se vjerojatno neće vidjeti najmanje 15 godina. Planiraju ponovno se susresti nakon što odsluže kaznu. Kad im je spomenuta mogućnost izlaska iz zatvora ako pristanu služiti u ukrajinskoj vojsci, Bohdan je rekao da bi radije ostao u zatvoru.
"Već sam razgovarao s nekim zatvorenicima o tome i, znate... ljudi se odatle ne vraćaju, a ja ne želim uzalud potrošiti svoj život."
