Kako Rusija vrbuje Ukrajince da špijuniraju za nju? Izdaju zemlju za plaću od osam eura...

Sretnо se smiješe dok ulaze u prostoriju; u lisicama su i u pratnji naoružanih agenata Sigurnosne službe Ukrajine (SBU). To je prvi put da se par vidio u mjesec dana; oboje se nalaze u istražnom zatvoru do suđenja za izdaju. Olena je plavuša s nježnim, dječjim crtama, a Bohdan atletski građen mladić. Oboje priznaju da su surađivali s Rusijom u nadi da će dobiti 15 godina zatvora, umjesto doživotne kazne. Njihova prezimena nisu objavljena, prenosi Politico detalje sa suđenja.