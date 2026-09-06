Ako vaš pas trepće dok vas gleda, možda vam nešto pokušava reći

To ne znači da su psi svladali umijeće značajnog kontakta očima ili da vi i vaš ljubimac potajno komunicirate treptanjem poput Morseove abecede. No rezultati sugeriraju da su psi osjetljivi čak i na tako kratkotrajan pokret kao što je treptaj, osobito kada dolazi od osobe koja im je društveno važna.