Kallas i Kos: Najbolji način za očuvanje mira iz Daytona je članstvo BiH u EU-u

Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas i povjerenica za proširenje Marta Kos u nedjelju su u zajedničkom izjavom pozvale vlasti u Bosne i Hercegovine da nastave provoditi reforme nužne za članstvo u EU ističući kako je to najbolje jamstvo očuvanja mira.
Dvije europske dužnosnice oglasile su se u povodu obilježavanja 14. prosinca 1995. godine kada je u Parizu svečano potpisan mirovni sporazum kojim je okončan troipolgodišnji rat u BiH.
Dokument koji je dogovoren i parafiran u studenom te godine u američkom Daytonu nakon višetjednih iscrpljujućih pregovora na pariškoj svečanosti i u nazočnosti čelnika najutjecajnijih zapadnih država te Rusije potpisali su tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, predsjednik Predsjedništva Republike BiH Alija Izetbegović i predsjednik SR Jugoslavije Slobodan Milošević.
Kallas i Kos su u svojoj izjavi istaknule kako je Daytonski sporazum okončao jedno od najmračnijih poglavlja Europe i osigurao mir koji traje do danas no BiH se danas suočava s novim, podjednako teškim izazovima s kojima se valja što prije suočiti.
"Trideset godina kasnije u BiH su i dalje prisutni neriješeni izazovi iz prošlosti", navele su.
Dodale su kako je važno to što je unatoč političkoj krizi koja je uzdrmala zemlju ranije ove godine BiH ipak očuvala svoju otpornost.
"Ostanak na putu ka članstvu u EU kao jedinstvena, suverena zemlja u stabilnoj i sigurnoj regiji mora ostati krajnji cilj. Svi politički lideri trebaju se fokusirati na reforme potrebne za napredak", poručile su Kallas i Kos.
Potvrdile su kako je EU u tome spremna pomoći tako što će osigurati mir i stabilnost u BiH a vojna operacija Althea ostaje ključno sredstvo da bi se to jamčilo.
"Trideset godina nakon Daytona BiH mora iskoristiti priliku da oblikuje svoju europsku budućnost", poruka je Kallas i Kos.
