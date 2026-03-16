Oglas

Škotska

Kaos na autocesti: Sudarilo se 15 vozila, pet osoba prevezeno u bolnicu

author
N1 Info
|
16. ožu. 2026. 10:32
Policija
ANDY BUCHANAN / AFP/Ilustracija

Pet osoba – uključujući dvoje djece – prevezeno je u bolnicu nakon sudara 15 vozila koji je tijekom noći zatvorio dio velike škotske autoceste.

Oglas

Hitne službe pozvane su na mjesto nesreće na autocesti M73 nešto prije 23:30 u nedjelju, a sjeverni kolnik bio je zatvoren između čvora J2 Baillieston i čvora J2A Gartcosh.

Škotska vatrogasna i spasilačka služba (Scottish Fire and Rescue Service – SFRS) na mjesto događaja uputila je tri vatrogasna vozila i jedno vozilo za tehničko spašavanje.

Glasnogovornik Škotske službe hitne pomoći rekao je za Sky News: „Poziv smo zaprimili u 23:21 u nedjelju, zbog prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo više vozila na autocesti M73 kod čvora 2A.

Na mjesto događaja poslali smo šest vozila hitne pomoći i dva tima za specijalne operacije (SORT).

Savjeti za vozače

Dvoje pacijenata prevezeno je u bolnicu Queen Elizabeth University Hospital, dvoje u Kraljevsku dječju bolnicu (Royal Hospital for Children), a jedan u bolnicu Glasgow Royal Infirmary.“

Još tri osobe zbrinute su na mjestu nesreće i puštene bez potrebe za hospitalizacijom.

Tvrtka Amey SW Trunk Roads izvijestila je da je riječ o „prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovalo 15 vozila“ te je vozačima savjetovala da izbjegavaju to područje.

Vozila su uklonjena s ceste oko 3 sata u ponedjeljak, nakon čega je policija zatražila dolazak vozila za čišćenje kolnika zbog krhotina.

Prometna služba Traffic Scotland kasnije je potvrdila da je cesta očišćena i ponovno otvorena za promet nešto prije 4 sata ujutro.

Teme
prometna nesreća Škotska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ