Kaos na autocesti: Sudarilo se 15 vozila, pet osoba prevezeno u bolnicu

Pet osoba – uključujući dvoje djece – prevezeno je u bolnicu nakon sudara 15 vozila koji je tijekom noći zatvorio dio velike škotske autoceste.
Oglas
Hitne službe pozvane su na mjesto nesreće na autocesti M73 nešto prije 23:30 u nedjelju, a sjeverni kolnik bio je zatvoren između čvora J2 Baillieston i čvora J2A Gartcosh.
Škotska vatrogasna i spasilačka služba (Scottish Fire and Rescue Service – SFRS) na mjesto događaja uputila je tri vatrogasna vozila i jedno vozilo za tehničko spašavanje.
Glasnogovornik Škotske službe hitne pomoći rekao je za Sky News: „Poziv smo zaprimili u 23:21 u nedjelju, zbog prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo više vozila na autocesti M73 kod čvora 2A.
Na mjesto događaja poslali smo šest vozila hitne pomoći i dva tima za specijalne operacije (SORT).
Savjeti za vozače
Dvoje pacijenata prevezeno je u bolnicu Queen Elizabeth University Hospital, dvoje u Kraljevsku dječju bolnicu (Royal Hospital for Children), a jedan u bolnicu Glasgow Royal Infirmary.“
Još tri osobe zbrinute su na mjestu nesreće i puštene bez potrebe za hospitalizacijom.
Tvrtka Amey SW Trunk Roads izvijestila je da je riječ o „prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovalo 15 vozila“ te je vozačima savjetovala da izbjegavaju to područje.
Vozila su uklonjena s ceste oko 3 sata u ponedjeljak, nakon čega je policija zatražila dolazak vozila za čišćenje kolnika zbog krhotina.
Prometna služba Traffic Scotland kasnije je potvrdila da je cesta očišćena i ponovno otvorena za promet nešto prije 4 sata ujutro.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas