"ISKRENI NAPORI"

Katar najavio da neće odustati posredovati za mir u Gazi: "Izraelsko divljačko ponašanje neće nas odbiti"

Hina
14. ruj. 2025. 19:27
Smoke rises after several blasts were heard in Doha, Qatar, September 9, 2025.
REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Katar je oštro osudio nedavni izraelski napad u Dohi, no obećao je da će nastaviti svoje posredničke napore kako bi okončao rat u Gazi između Izraela i palestinskog militantnog pokreta Hamas.

"Izraelsko divljačko ponašanje neće nas odbiti od toga da nastavimo svoje iskrene napore s Egiptom i Sjedinjenim Državama da zaustavimo ovaj rat", rekao je katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman Al Thani na sastanku visokih diplomata arapskih i islamskih zemalja u Dohi.

Pregovori o primirju i puštanju talaca između Izraela i Hamasa u zastoju su mjesecima.

U utorak, Izrael je pogodio stambeno područje Dohe ciljajući Hamasove čelnike, usmrtivši šest ljudi, uključujući katarskog sigurnosnog dužnosnika.

"Ne smije biti šutnje ni popustljivosti pred ovom barbarskom agresijom, i moramo poduzeti stvarne i opipljive mjere na svim razinama", dodao je Al Thani, koji je također i katarski ministar vanjskih poslova, u televizijskom obraćanju na sastanku.

Upozorio je da bi napad mogao podriti pregovaračke napore.

Ministri vanjskih poslova Arapske lige i Organizacije za islamsku suradnju (OIC) koja broji 57 članica sastali su se u nedjelju u Dohi uoči hitnog samita koji je sazvan da bi se osvrnuli na neviđen izraelski napad na ovu zaljevsku zemlju.

Ministri pripremaju teren za samit koji je predviđen za ponedjeljak u Dohi.

Na samitu će se raspravljati o nacrtu priopćenja o izraelskom napadu koje će pripremiti ministri vanjskih poslova, rekao je katarski dužnosnik.

"Sazivanje samita u ovom trenutku zrcali širu arapsku i islamsku solidarnost s katarskom državom u suočavanju s izraelskom kukavičkom agresijom", rekao je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majid al-Ansari.

Na samitu, čelnici će razmotriti nekoliko opcija za potencijalne odluke, uključujući i nedvosmislenu osudu napada, koordiniran diplomatski pritisak na Izrael na međunarodnim forumima, te gospodarske korake koji bi mogli doseći razinu bojkota, izvijestio je katarski medij al-Araby al-Jadeed.

Među stradalima u izraelskom napadu je i sin Halila al-Haja, Hamasove najutjecajnije ličnosti u inozemstvu, te njegov načelnik stožera.

Islamistička skupina rekla je da je njihovo vodstvo preživjelo pokušaj atentata.

Napad je doveo do globalne osude i rijetke kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Teme
gaza hamas izrael katar palestina

