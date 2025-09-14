Katar najavio da neće odustati posredovati za mir u Gazi: "Izraelsko divljačko ponašanje neće nas odbiti"

Katar je oštro osudio nedavni izraelski napad u Dohi, no obećao je da će nastaviti svoje posredničke napore kako bi okončao rat u Gazi između Izraela i palestinskog militantnog pokreta Hamas.
Oglas
"Izraelsko divljačko ponašanje neće nas odbiti od toga da nastavimo svoje iskrene napore s Egiptom i Sjedinjenim Državama da zaustavimo ovaj rat", rekao je katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman Al Thani na sastanku visokih diplomata arapskih i islamskih zemalja u Dohi.
Pregovori o primirju i puštanju talaca između Izraela i Hamasa u zastoju su mjesecima.
U utorak, Izrael je pogodio stambeno područje Dohe ciljajući Hamasove čelnike, usmrtivši šest ljudi, uključujući katarskog sigurnosnog dužnosnika.
"Ne smije biti šutnje ni popustljivosti pred ovom barbarskom agresijom, i moramo poduzeti stvarne i opipljive mjere na svim razinama", dodao je Al Thani, koji je također i katarski ministar vanjskih poslova, u televizijskom obraćanju na sastanku.
Upozorio je da bi napad mogao podriti pregovaračke napore.
Ministri vanjskih poslova Arapske lige i Organizacije za islamsku suradnju (OIC) koja broji 57 članica sastali su se u nedjelju u Dohi uoči hitnog samita koji je sazvan da bi se osvrnuli na neviđen izraelski napad na ovu zaljevsku zemlju.
Ministri pripremaju teren za samit koji je predviđen za ponedjeljak u Dohi.
Na samitu će se raspravljati o nacrtu priopćenja o izraelskom napadu koje će pripremiti ministri vanjskih poslova, rekao je katarski dužnosnik.
"Sazivanje samita u ovom trenutku zrcali širu arapsku i islamsku solidarnost s katarskom državom u suočavanju s izraelskom kukavičkom agresijom", rekao je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majid al-Ansari.
Na samitu, čelnici će razmotriti nekoliko opcija za potencijalne odluke, uključujući i nedvosmislenu osudu napada, koordiniran diplomatski pritisak na Izrael na međunarodnim forumima, te gospodarske korake koji bi mogli doseći razinu bojkota, izvijestio je katarski medij al-Araby al-Jadeed.
Među stradalima u izraelskom napadu je i sin Halila al-Haja, Hamasove najutjecajnije ličnosti u inozemstvu, te njegov načelnik stožera.
Islamistička skupina rekla je da je njihovo vodstvo preživjelo pokušaj atentata.
Napad je doveo do globalne osude i rijetke kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas