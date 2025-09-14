Oglas

suprotstavljanje izraelu

Formira se islamski vojni savez?

author
N1 BiH
|
14. ruj. 2025. 14:23
Irački premijer Mohammed Shia al-Sudani u nedjelju je pozvao na uspostavu islamskog vojnog saveza
IRAQI PRIME MINISTER'S PRESS OFFICE / AFP

Irački premijer Mohammed Shia al-Sudani u nedjelju je pozvao na uspostavu islamskog vojnog saveza, rekavši da nedavne izraelske akcije u Gazi i Kataru zahtijevaju zajednički odgovor.

Zajedničke sigurnosne snage za obranu od Izraela

Sudani je kazao da je zračni napad na Dohu u utorak, u kojem je ubijeno pet pripadnika Hamasa i jedan katarski sigurnosni službenik, šokantno kršenje međunarodnog prava i podsjetnik da izraelske akcije ugrožavaju sigurnost cijele regije.

"Nema razloga da muslimanske nacije ne formiraju zajedničke sigurnosne snage kako bi se obranile”, rekao je za katarski kanal Al Jazeera, pozivajući arapske i islamske zemlje da izgrade sveobuhvatno političko, sigurnosno i ekonomsko partnerstvo, a prenosi N1 BiH.

Sprema se i hitni arapsko-izraelski samit

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada su u toku pripreme za hitni arapsko-islamski samit u Dohi, na kojem će se raspravljati o posljedicama izraelskog napada na Katar. Očekuje se i pokretanje dugo predlagane zajedničke arapske vojne sile, inicijative koju je Egipat prvi put iznio prije skoro desetljeće.

Poluge za odvraćanje

Irački premijer naglasio je da islamski svijet posjeduje brojne poluge kojima se može odvratiti Izrael, upozoravajući da izraelska agresija neće stati na Kataru. Ukazao je i na ono što je opisao kao sistematska ubojstva u Gazi koja traju gotovo dvije godine.

Katar će 15. i 16. rujna ugostiti hitni arapsko-islamski samit kao odgovor na izraelski napad usmjeren na lidere Hamasa u Dohi. Napad je pogodio stambeni kompleks u trenutku dok su čelnici Hamasa raspravljali o američkom prijedlogu za okončanje rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. ubijeno više od 64.800 Palestinaca.

Mohammed Shia al-Sudani arapska vojna sila arapski savez arapski vojni savez arapsko-islamski samit islamski vojni savez izrael katar

