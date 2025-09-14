Formira se islamski vojni savez?

Irački premijer Mohammed Shia al-Sudani u nedjelju je pozvao na uspostavu islamskog vojnog saveza, rekavši da nedavne izraelske akcije u Gazi i Kataru zahtijevaju zajednički odgovor.
Zajedničke sigurnosne snage za obranu od Izraela
Sudani je kazao da je zračni napad na Dohu u utorak, u kojem je ubijeno pet pripadnika Hamasa i jedan katarski sigurnosni službenik, šokantno kršenje međunarodnog prava i podsjetnik da izraelske akcije ugrožavaju sigurnost cijele regije.
NATO Secretary General Mark Rutte welcomed Prime Minister Mohammed Shia' al-Sudani of Iraq to NATO Headquarters, on 08 September 2025, together with Iraq's Minister of Foreign Affairs, Fuad Hussein.— NATO Mission Iraq - NMI (@IraqNato) September 9, 2025
"Nema razloga da muslimanske nacije ne formiraju zajedničke sigurnosne snage kako bi se obranile”, rekao je za katarski kanal Al Jazeera, pozivajući arapske i islamske zemlje da izgrade sveobuhvatno političko, sigurnosno i ekonomsko partnerstvo, a prenosi N1 BiH.
Sprema se i hitni arapsko-izraelski samit
Njegovi komentari dolaze u trenutku kada su u toku pripreme za hitni arapsko-islamski samit u Dohi, na kojem će se raspravljati o posljedicama izraelskog napada na Katar. Očekuje se i pokretanje dugo predlagane zajedničke arapske vojne sile, inicijative koju je Egipat prvi put iznio prije skoro desetljeće.
Poluge za odvraćanje
Irački premijer naglasio je da islamski svijet posjeduje brojne poluge kojima se može odvratiti Izrael, upozoravajući da izraelska agresija neće stati na Kataru. Ukazao je i na ono što je opisao kao sistematska ubojstva u Gazi koja traju gotovo dvije godine.
Katar će 15. i 16. rujna ugostiti hitni arapsko-islamski samit kao odgovor na izraelski napad usmjeren na lidere Hamasa u Dohi. Napad je pogodio stambeni kompleks u trenutku dok su čelnici Hamasa raspravljali o američkom prijedlogu za okončanje rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. ubijeno više od 64.800 Palestinaca.
