Katarski premijer pozvao na regionalni odgovor: Ovaj izraelski napad je državni terorizam

Katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman Al Thani izjavio je da se izraelski napadi na Dohu mogu tumačiti jedino kao „državni terorizam“.
Šeik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani poručio je da Katar zadržava pravo da odgovori na Izrael i da neće tolerirati nikakva kršenja svojeg suvereniteta, piše Al Jazeera.
Istaknuo je kako će Katar poduzeti sveobuhvatan pristup u odgovoru na izraelski napad te djelovati s ciljem odvraćanja budućih napada.
Zaljevska država također formira tim pod vodstvom katarskog diplomata Mohammeda bin Abdulaziza al-Khulaifija, koji će poduzeti pravne korake kao odgovor na izraelski napad.
Katarski premijer šeik Mohammed optužio je Benjamina Netanyahua da svojim ignoriranjem međunarodnih zakona i normi vodi cijelu regiju prema nepovratnoj točki.
„Danas smo došli do prekretnice u kojoj je nužan odgovor cijele regije na ovakvo barbarsko ponašanje“, poručio je.
