Oglas

Al Thani

Katarski premijer pozvao na regionalni odgovor: Ovaj izraelski napad je državni terorizam

author
N1 Info
|
09. ruj. 2025. 22:10
Qatar's Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani addresses a press conference following Israeli strikes in Doha )
Karim JAAFAR / AFP

Katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman Al Thani izjavio je da se izraelski napadi na Dohu mogu tumačiti jedino kao „državni terorizam“.

Oglas

Šeik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani poručio je da Katar zadržava pravo da odgovori na Izrael i da neće tolerirati nikakva kršenja svojeg suvereniteta, piše Al Jazeera.

Istaknuo je kako će Katar poduzeti sveobuhvatan pristup u odgovoru na izraelski napad te djelovati s ciljem odvraćanja budućih napada.

Zaljevska država također formira tim pod vodstvom katarskog diplomata Mohammeda bin Abdulaziza al-Khulaifija, koji će poduzeti pravne korake kao odgovor na izraelski napad.

Katarski premijer šeik Mohammed optužio je Benjamina Netanyahua da svojim ignoriranjem međunarodnih zakona i normi vodi cijelu regiju prema nepovratnoj točki.

„Danas smo došli do prekretnice u kojoj je nužan odgovor cijele regije na ovakvo barbarsko ponašanje“, poručio je.

Teme
Benjamin Netanyahu IDF Izrael Katar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ