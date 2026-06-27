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utrka s vremenom

Katastrofa u Venezueli: Broj poginulih u potresu porastao na 1430

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N1 Info
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27. lip. 2026. 20:00
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Emergency services work at the site of a collapsed building after earthquakes hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026.
REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Visoki venezuelanski političar Jorge Rodriguez izjavio je da je broj poginulih u potresima sada porastao na 1430.

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Još 3238 ljudi je ozlijeđeno, a 3142 je ostalo bez domova u katastrofi, dodao je, prenosi Sky News.

Rodriguez, brat Delcy Rodriguez, vršiteljice dužnosti predsjednice zemlje, dao je ažuriranje na državnoj televiziji.

Broj poginulih u potresima prethodno je iznosio 920.

Broj nestalih premašio je 55 tisuća. Humanitarne organizacije smatraju prvih 48 do 72 sata ključnima za pronalazak preživjelih.

Sve veći broj međunarodnih spasilačkih timova pridružuje se naporima za spašavanje života kako se približava trodnevna granica.

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potres potres u venezueli venezuela

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