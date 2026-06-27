Hitna potraga za preživjelima: U Venezuelu stiglo 1600 stranih spasilaca

Iako je vlada izjavila da su stotine nestale ili zarobljene, više od 54.000 ljudi navedeno je kao nestalo na web stranici koju promovira oporba. Američki geološki zavod procijenio je da je više od 10.000 smrtnih slučajeva moguće u potresima magnitude 7,2 i 7,5, što bi ih svrstalo među najsmrtonosnije u Latinskoj Americi prošlog stoljeća.