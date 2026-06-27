Novi potres pogodio sjevernu obalu Venezuele

Venezuelska vlada će ograničiti pristup području koje su u srijedu najteže pogodili snažni potresi počevši od petka navečer, objavio je ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello u televizijskom obraćanju. Pristup sjevernoj državi La Guaira bit će ograničen, a privremena predsjednica Delcy Rodriguez zamolila stanovnike da ne putuju u La Guairu, oko 40 kilometara od Caracasa, kako bi olakšali spasilačke operacije.