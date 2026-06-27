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magnitude 4.9

Novi potres pogodio sjevernu obalu Venezuele

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Hina
|
27. lip. 2026. 07:29
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A view of the remains of buildings damaged in the aftermath of earthquakes in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
REUTERS/Maxwell Briceno

Novi potres pogodio je sjevernu obalu Venezuele nekoliko dana nakon što su dva snažna potresa sravnila zgrade sa zemljom i ubila gotovo 1000 ljudi.

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Reuters tvrdi da su svjedoci u Caracasu i Maracayu osjetili potres magnitude 4.9 stupnjeva, prema izvještaju EMSC-a.

Zasad nema izviješća o šteti. 

Venezuelska vlada će ograničiti pristup području koje su u srijedu najteže pogodili snažni potresi počevši od petka navečer, objavio je ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello u televizijskom obraćanju. Pristup sjevernoj državi La Guaira bit će ograničen, a privremena predsjednica Delcy Rodriguez zamolila stanovnike da ne putuju u La Guairu, oko 40 kilometara od Caracasa, kako bi olakšali spasilačke operacije.

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Teme
potres venezuela

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