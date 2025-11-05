nasilje nad ženama
"Kćerke Njemačke" poslale Merzu 10 zahtjeva za bolju zaštitu
Nakon jedne sporne izjave njemačkog kancelara Friedricha Merza, žene od njega traže da napravi više za njihovu sigurnost. Traže: bolju kontrolu javnog prostora, zaštitu od digitalnog nasilja i više kuća za zaštitu.
Lijeva oporba optužila je njemačkog kancelara Friedricha Merza da koristi opasnu retoriku o imigraciji nakon što je podržao protjerivanja ljudi iz gradova i ustvrdio da bi se svatko tko ima kćeri složio s njim.
„Mi smo kćeri – 10 zahtjeva Fridrichu Merzu za našu sigurnost“
Hiba Kauzer, zastupnica SPD-a iz Offenbacha, nije morala ni sekundu razmišljati hoće li potpisati otvoreno pismo upućeno Friedrichu Merzu – 60 istaknutih žena u njemu poziva kancelara da uz svoje brige o „kćerima“ doda i konkretne poteze.
Uslijedila je izuzetno žustra rasprava diljem Njemačke, uključujući brojne prosvjede zbog kancelarovih riječi – a sada i inicijativa pod nazivom „Mi smo kćeri – 10 zahtjeva Fridrichu Merzu za našu sigurnost“, među kojima su poboljšanje kaznenog progona seksualiziranog i obiteljskog nasilja te bolje osvjetljenje i nadzor javnih prostora, javlja DW.
Dvadesetpetogodišnja kći pakistanskih doseljenika održala je svoj prvi govor na prosvjedima u Berlinu. Za DW je izjavila:
„Odmah sam potpisala jer smatram da je jako važno da, ako već raspravljamo o sigurnosti kćeri, to činimo kako treba. Sigurne kuće za žene moraju biti bolje financirane, nijedna žena ne smije biti odbijena.“
Za Kauzer je posebno važna pristupačnost:
„Ako žena nema njemačku putovnicu ili ne govori dovoljno dobro njemački, ne smije biti di
skriminirana.“
Rođena u izbjegličkom kampu – nagrađena za politički angažman
Tko razgovara s Hibom Kauzer, može shvatiti što su proteklih tjedana rasprave učinile ljudima poput nje. Rođena u izbjegličkom smještaju u Brandenburgu, već dvije godine sjedi u predsjedništvu Mladih socijalista SPD-a, a 2024. godine nagrađena je za izniman angažman u lokalnoj politici. Priča o usponu gotovo bajkovita – ali unatoč tome, u svjetlu kontroverzi o „gradskom krajoliku“, i dalje ima osjećaj da sve što radi nije dovoljno.
„Bila sam šokirana, jako tužna i povrijeđena. Bez obzira što radimo, što govorimo, završavamo li studije, mijenjamo li svijet, pozitivno oblikujemo ovo društvo – uvijek se moramo dvostruko ili trostruko više dokazivati da mu pripadamo. Iako to zapravo ne bi trebalo biti pitanje, jer smo ovdje rođeni i odrasli. Ali zašto se o nama stalno tako govori?“
Čak su i njezini rođaci u Pakistanu u jednom trenutku zbunjeno pitali kakve to rasprave Njemačka vodi, priča Hiba Kauzer. Kada je u televizijskim emisijama, nakon rasprava o migracijama, sigurnost žena – osobito u javnom prostoru – postala središnja tema, za nju je bilo dosta. Vrijeme je da se zauzme stav.
Odgovornost tehnoloških kompanija
Jedan od deset zahtjeva iz otvorenog pisma je bolja zaštita žena od seksizma i rasizma na internetu – što mlada političarka svakodnevno osjeća na vlastitoj koži:
„Rasizam na internetu doživljavam svakodnevno. Stalno dobivam poruke u kojima me vrijeđaju i iznose rasističke ili seksističke komentare.“
Kauzer se pita:
„Zašto Instagram dopušta da, kad nekoga blokiram, ta osoba može otvoriti novi profil i opet širiti mržnju? I politika i tehnološke kompanije tu moraju preuzeti odgovornost.“
Nasilje nad ženama u porastu – na internetu, ulici i u vlastitom domu
I Judit Raner još je uvijek prilično zbunjena nedavnim izjavama kancelara. I nije jedina – kaže za DW ova direktorica Njemačkog ženskog vijeća, koja je već danima zatrpana porukama bijesnih i ogorčenih žena zbog Merzovih riječi. Javljaju se telefonom, e-mailom ili putem društvenih mreža, osobito one koje se godinama bore da država konačno učini više protiv partnerskog i obiteljskog nasilja.
„Sigurnost žena u Njemačkoj ozbiljno je ugrožena, prije svega zbog partnerskog nasilja. U 2023. godini, 909 žena u Njemačkoj bile su žrtve pokušaja ubojstva ili ubojstva. Nasilje nad ženama sve više raste – na internetu, na ulici, ali posebno kod kuće. Upravo tamo gdje bi se žene trebale osjećati najsigurnije, prijeti im opasnost“, kaže Raner.
Hubig: 'Država mora učiniti više da spriječi femicide'
Savezna ministrica pravosuđa Stefanie Hubig (SPD) ipak je ublažila očekivanja da će femicidi – ubojstva žena – ubuduće biti strože kažnjavani u Njemačkoj. Ipak, vlada koju čine Unija i SPD dogovorila se u koalicijskom sporazumu da ženama pruži bolju kazneno-pravnu zaštitu.
„Naša država mora učiniti više da spriječi femicide“, rekla je Hubig i najavila uvođenje elektroničke narukvice u zakon o zaštiti od nasilja. To znači: čim se nasilni muškarac približi ženi koja je u opasnosti, sustav šalje alarm njoj i policiji.
Raner to naziva davno potrebnim i važnim korakom, navodeći Španjolsku kao uzor, gdje je elektronička narukvica uvedena još 2009. godine:
„Ali Španjolska je već prije 20 godina pokrenula zakonodavne inicijative koje su bile međusobno usklađene. Govorimo o potpuno drukčijim standardima – to se s Njemačkom uopće ne može uspoređivati.“
U Njemačkoj nedostaje mjesta u sigurnim kućama
Zaštita od nasilja mora vrijediti i za žene s invaliditetom i izbjeglice. Potrebno je više savjetovališta, ali prije svega – općine moraju dobiti više sredstava za opremanje sigurnih kuća za žene.
Dostatno financiranje sigurnih kuća i skloništa za žene jedan je od središnjih zahtjeva u otvorenom pismu upućenom kancelaru Merzu. U Njemačkoj postoji svega 400 sigurnih kuća i stanova s kapacitetom za oko 7.000 žena, a mnoge su ustanove beznadno pretrpane.
Prema Istanbulskoj konvenciji o borbi protiv nasilja nad ženama, Njemačkoj bi trebalo tri puta više mjesta – oko 21.000. Žene koje traže zaštitu često moraju usred noći putovati u druge gradove – pod uvjetom da uopće imaju automobil.
„Najapsurdnije je to što svaka četvrta žena na kraju mora sama platiti boravak u sigurnoj kući. Dakle, žena doživi nasilje od partnera, pobjegne iz stana, traži zaštitu – i na kraju dobije račun za smještaj. To zaista simbolično odražava stanje zaštite žena od muškog nasilja u Njemačkoj“, kaže Raner.
Hoće li rasprava o 'kćerima' konačno potaknuti promjene?
Hoće li žestoka rasprava o „gradskom krajoliku“ i „kćerima“ na kraju barem dovesti do pomaka u zaštiti žena od nasilja? Prvi korak ipak je učinjen početkom godine, kada su nakon raspada koalicije CDU, Zeleni i SPD progurali Zakon o pomoći žrtvama nasilja, koji od 2032. ženama pogođenim nasiljem jamči besplatno pravo na zaštitu i savjetovanje.
To je prekretnica, smatra direktorica Njemačkog ženskog vijeća, pa upućuje apel:
„I dalje se nadam da će se rasprava sada ozbiljno voditi – i da će kancelar Merz poslušati što kćeri imaju za reći.“
