"Kćerke Njemačke" poslale Merzu 10 zahtjeva za bolju zaštitu

„Bila sam šokirana, jako tužna i povrijeđena. Bez obzira što radimo, što govorimo, završavamo li studije, mijenjamo li svijet, pozitivno oblikujemo ovo društvo – uvijek se moramo dvostruko ili trostruko više dokazivati da mu pripadamo. Iako to zapravo ne bi trebalo biti pitanje, jer smo ovdje rođeni i odrasli. Ali zašto se o nama stalno tako govori?“

