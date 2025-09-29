Kellogg: Ukrajina može gađati mete duboko u Rusiji!

Sjedinjene Američke Države u posebnim slučajevima dopuštaju Ukrajini izvođenje dalekometnih udara unutar ruskog teritorija, izjavio je 28. rujna u razgovoru za Fox News američki izaslanik za Ukrajinu Keith Kellogg.
Oglas
Na pitanje znači li to da predsjednik SAD-a Donald Trump podržava takve napade, Kellogg je odgovorio:
"Da, koristite sposobnost za udar duboko, ne postoje sigurna utočišta."
Prema medijskim navodima, predsjednik Volodimir Zelenski prošlog je tjedna, na marginama Opće skupštine UN-a, od Trumpa zatražio isporuku krstarećih raketa Tomahawk, piše Kyiv Independent.
Američki potpredsjednik JD Vance potvrdio je 28. rujna da Washington razmatra slanje Tomahawka Kijevu, budući da Moskva i dalje odbija bilateralne i trilateralne mirovne pregovore u kojima posreduje Trump.
Odluku donosi Trump
Kellogg je naglasio da će o svakom pojedinom slučaju odluku donijeti sam Trump.
Ukrajina paralelno razvija vlastite rakete i dronove dugog dometa, ali se za sada u velikoj mjeri oslanja na oružje svojih saveznika, čija uporaba često zahtijeva posebno odobrenje.
Upozorio je i da je nakon posljednjih ruskih provokacija ključno izbjegavati pogreške:
"Ovo je globalno pitanje i trebali bismo reagirati u skladu s tim."
Rusija je proteklih tjedana pojačala kršenja zračnog prostora NATO-a i EU-a. Dana 10. rujna povrijedila je poljski zračni prostor, zbog čega je Varšava srušila ruske dronove — prvi takav slučaj u NATO-u u više od tri godine rata. Devet dana kasnije tri ruska borbena zrakoplova ušla su u estonski zračni prostor.
Vojna pomoć Kijevu
Kako SAD širi dopuštenja za ukrajinske napade, Washington razmatra i dodatnu vojnu pomoć Kijevu.
"To je razlog zašto sam uvjeren da je prošlog tjedna predsjednik Zelenski zatražio Tomahawke od predsjednika Trumpa. Odluka još nije donesena," rekao je Kellogg.
Rusija, upozorava, unatoč velikim gubicima i stalnom pritisku na bojišnici ne ostvaruje svoje ciljeve.
"Rusija ne pobjeđuje u ovom ratu. Da pobjeđuju, već bi bili u Kijevu, Odesi, prešli bi Dnjepar," izjavio je.
Prema procjeni Glavnog stožera ukrajinskih oružanih snaga, Rusija je od početka invazije 24. veljače 2022. izgubila oko 1.109.590 vojnika.
Trumpov zaokret
Trumpov novi stav predstavlja zaokret u odnosu na početak godine, kada je kritizirao ukrajinske napade na rusku infrastrukturu.
U pismu mađarskom premijeru Viktoru Orbánu od 22. kolovoza Trump je priznao da je bio "vrlo ljut“ zbog ukrajinskih napada dronovima na ruski naftovod Družba.
No posljednjih tjedana sve češće izravno kritizira Vladimira Putina, dok SAD ne uspijeva dovesti Moskvu za pregovarački stol.
"Vrlo sam nezadovoljan onim što Rusija radi i što radi predsjednik Putin," rekao je Trump 25. rujna novinarima. "To mi se uopće ne sviđa. On ubija ljude bez ikakvog razloga."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas