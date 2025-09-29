Kellogg: Ukrajina može gađati mete duboko u Rusiji!

Rusija je proteklih tjedana pojačala kršenja zračnog prostora NATO-a i EU-a. Dana 10. rujna povrijedila je poljski zračni prostor, zbog čega je Varšava srušila ruske dronove — prvi takav slučaj u NATO-u u više od tri godine rata. Devet dana kasnije tri ruska borbena zrakoplova ušla su u estonski zračni prostor.