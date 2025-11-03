Kina produljila bezvizni režim za 45 zemalja do kraja 2026. - na popis dodali još jednu zemlju

Peking je potvrdio da će se jednogodišnja odgoda proširenih kontrola na izvoz rijetkih metala, objavljena nakon sastanka kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Južnoj Koreji prošli tjedan, odnositi i na Europsku uniju, potvrdio je blok nakon što su se dužnosnici prošli tjedan sastali u Bruxellesu ne bi li ublažili tenzije.