MEMORANDUM
Tko je pobijedio u ratu? Amerikanci će platiti Iranu 300 milijardi dolara i ukinuti nametnute sankcije
Tekst memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana, koji tek treba biti formalno potpisan, otkrio je američki dužnosnik u razgovoru s novinarima, a uključuje prekid svih vojnih operacija, uključujući u Libanonu, normalizaciju prometa Hormuškim tjesnacem i 300 milijardi dolara za obnovu Irana.
Prema prvoj točki sporazuma, SAD i Iran proglašavaju trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući u Libanonu. Također se obvezuju da neće pokretati nikakav rat ili vojnu operaciju jedni protiv drugih i da će se suzdržati od prijetnji ili uporabe sile, uz jamstvo teritorijalnog integriteta i suvereniteta Libanona, prenosi AFP.
Sjedinjene Američke Države i Islamska Republika Iran obvezuju se međusobno poštivati suverenitet i teritorijalni integritet i suzdržavati se od bilo kakvog miješanja u unutarnje poslove druge strane. Dvije zemlje također se obvezuju pregovarati i zaključiti konačni sporazum u roku od najviše 60 dana, koji se može produžiti dogovorom, navodi se u tekstu sporazuma.
Iran će se uključiti u dijalog s Omanom
Nakon potpisivanja ovog memoranduma, SAD će početi ukidati svoju pomorsku blokadu i smetnje usmjerene protiv Irana te će u potpunosti prekinuti pomorsku blokadu u roku od 30 dana. U tom će razdoblju brodski promet biti razmjeran prijeratnim razinama.
SAD se obvezuje povući svoje snage iz blizine Irana u roku od 30 dana od konačnog sporazuma.
Iran će se pobrinuti da osigura siguran prolaz komercijalnih brodova od Perzijskog zaljeva do Omanskog zaljeva i obrnuto. Promet trgovačkim brodovima započet će odmah i bit će u potpunosti uspostavljen u roku od 30 dana. Iran će se uključiti u dijalog s Omanom kako bi se definirala buduća uprava i plovidba u Hormuškom tjesnacu, a dogovor će biti postignut u koordinaciji s drugim državama Perzijskog zaljeva.
Sjedinjene Države obvezuju se, sa svojim regionalnim partnerima, na razvoj konačnog, međusobno dogovorenog plana od najmanje 300 milijardi dolara za obnovu i gospodarski razvoj Irana. Mehanizam provedbe ovog plana bit će dovršen u roku od 60 dana kao dio konačnog sporazuma, stoji u jednoj od točaka.
SAD se također obvezuje prekinuti sve vrste sankcija protiv Irana, uključujući rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, rezolucije Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i sve jednostrane primarne i sekundarne sankcije SAD-a.
SAD i Iran slažu se zadržati status quo
Iran ponovno potvrđuje da neće nabaviti niti razviti nuklearno oružje. Dvije zemlje su se obvezale riješiti sudbinu akumuliranog obogaćenog materijala putem međusobno dogovorenog mehanizma, a minimalna metodologija bit će razrjeđivanje na licu mjesta pod nadzorom IAEA-e.
U iščekivanju konačnog sporazuma, SAD i Iran slažu se zadržati status quo. Iran će zadržati trenutačni status quo svog nuklearnog programa, dok SAD neće uvesti nikakve nove sankcije niti rasporediti dodatne snage u regiji.
Sjedinjene Države obvezuju se da će, od potpisivanja ovog memoranduma do ukidanja sankcija, Ministarstvo financija SAD-a izdati izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, naftnih proizvoda i derivata, kao i za sve povezane usluge.
Washington se također obvezuje u potpunosti staviti na raspolaganje sredstva i imovinu Teherana koja su zamrznuta ili podliježu ograničenjima. Dvije strane će se tijekom pregovora međusobno dogovoriti o procedurama oslobađanja tih sredstava.
Zemlje se slažu da će se uspostaviti provedbeni mehanizam za praćenje ispravne provedbe ovog memoranduma i buduće usklađenosti s konačnim sporazumom.
Nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju, SAD i Iran će početi pregovore o konačnom sporazumu.
Konačni sporazum bit će potvrđen obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a.
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