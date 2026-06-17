Tko je pobijedio u ratu? Amerikanci će platiti Iranu 300 milijardi dolara i ukinuti nametnute sankcije

Iran će se pobrinuti da osigura siguran prolaz komercijalnih brodova od Perzijskog zaljeva do Omanskog zaljeva i obrnuto. Promet trgovačkim brodovima započet će odmah i bit će u potpunosti uspostavljen u roku od 30 dana. Iran će se uključiti u dijalog s Omanom kako bi se definirala buduća uprava i plovidba u Hormuškom tjesnacu, a dogovor će biti postignut u koordinaciji s drugim državama Perzijskog zaljeva.