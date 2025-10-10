"Kobasica ne može biti veganska": Bruxelles zabranjuje asocijacije na meso u imenima veganskih pripravaka

Europski se parlament u srijedu načelno svrstao iza tog paketa. Većinom su se ipak izjasnili i za mogućnost izuzeća od obveze ugovora ako to zatraži strukovna udruga. Osim toga, EP se zauzeo i za niz olakšica za poljoprivrednike u provedbi mjera zaštite klime. O svim reformama se još trebaju složiti i 27 država članica EU, a još treba vidjeti hoće li se složiti i oko zabrane naziva poput „veggie-burger“.