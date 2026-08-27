Koje zemlje EU-a najviše ulažu u pomorsku obranu i zašto?

Kada se obrambena potrošnja promatra kao udio u BDP-u, a ne prema apsolutnoj vrijednosti proizvodnje, težište se pomiče prema istoku Europe. Poljska za obranu izdvaja najveći udio BDP-a među svim članicama EU-a, 4,48 posto, a slijede Litva s četiri posto, Latvija s 3,73 posto i Estonija s 3,38 posto. Sve su to države na istočnom krilu koje graniče s Rusijom ili njezinom saveznicom Bjelorusijom. Njemačka je od 2021. više nego udvostručila udio BDP-a koji izdvaja za obranu, s 1,27 na 2,14 posto, a cilj joj je do 2029. dosegnuti 162 milijarde eura godišnjih obrambenih izdataka.