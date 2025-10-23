Koliko troše članice EU-a? Tko prijeđe granice, riskira pokretanje postupka "plavo pismo"

Nakon korone gdje se još gledalo kroz prste kod državnog deficita, većina članica EU i dalje troši više nego što ima. A među iznimkama su i države kod kojih to ne bi mislili...
Oglas
Većina članica EU-a prošle je godine prekršila vlastita pravila o proračunskom deficitu i državnom dugu, pokazuju podaci Eurostata, statističkog ureda EU-a. Među zemljama koje ne prelaze određenu kvotu deficita od 3% nije iznenađenje što su to Luksemburg, Irska ili Danska, ali barem u toj kategoriji su i Grčka, Cipar i Portugal.
Dvanaest država članica imalo je pritom deficit od tri posto ili više u odnosu na ukupnu gospodarsku aktivnost, čime su premašile propisane granice koje doduše osobito strogo trebaju vrijediti za zemlje zone eura, ali zapravo vrijede za sve članice. Najveći je deficit 2024. imala Rumunjska – 9,3 posto. Njemački je deficit, prema Eurostatu, iznosio 2,7 posto, piše DW.
Europska pravila o zaduživanju, poznata i kao Pakt o stabilnosti i rastu određuje da državni dug neke članice ne smije prelaziti 60 posto gospodarske proizvodnje, a proračunski deficit mora ostati ispod tri posto BDP-a.
"Plavo pismo”
Tko prijeđe te granice, riskira pokretanje postupka, poznato "plavo pismo"koje članici stiže iz Bruxellesa. Trenutno se zbog prekomjernog duga vodi postupak protiv Francuske, Italije i još nekoliko drugih članica EU-a.
Prema podacima Eurostata, prošle je godine dvanaest zemalja EU-a imalo državni dug veći od 60 posto njihovog BDP-a. Najzaduženije su bile Grčka (154,2 posto), Italija (134,9 posto) i Francuska (113,2 posto). U Njemačkoj je taj udio 2024. iznosio 62,2 posto. Time je zapravo i Njemačka iznad određenih granica, ali još u srpnju je objavljeno kako se "ne planira” pokretanje postupka zbog njegovog izvanrednog fonda za obranu zemlje.
Od stupanja na snagu Pakta o stabilnosti i rastu 1997. godine pravila su više puta bila prekršena. Tijekom pandemije koronavirusa i zbog posljedica ruskog napada na Ukrajinu, postupci zbog prekomjernog deficita bili su privremeno obustavljeni. Prošle je godine Pakt o stabilnosti i rastu reformiran kako bi državama u teškoćama pružio veću fleksibilnost, ali načelno još uvijek vrijedi stara pravila.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas