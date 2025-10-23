Koliko troše članice EU-a? Tko prijeđe granice, riskira pokretanje postupka "plavo pismo"

Od stupanja na snagu Pakta o stabilnosti i rastu 1997. godine pravila su više puta bila prekršena. Tijekom pandemije koronavirusa i zbog posljedica ruskog napada na Ukrajinu, postupci zbog prekomjernog deficita bili su privremeno obustavljeni. Prošle je godine Pakt o stabilnosti i rastu reformiran kako bi državama u teškoćama pružio veću fleksibilnost, ali načelno još uvijek vrijedi stara pravila.