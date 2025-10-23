Oglas

Gdje se u Europi ljudi osjećaju najmanje sigurno?

N1 Info
23. lis. 2025. 07:03
šetnja
Pixabay/Ilustracija

Je li Francuska manje sigurna od Ruande i Bangladeša? Novi Svjetski indeks sigurnosti potaknuo je pitanja o sigurnosti diljem Europe.

Prema novom izvješću, ljudi se u Italiji i Francuskoj osjećaju manje sigurno kada noću hodaju sami nego u desecima drugih zemalja, uključujući Irak, Ruandu i Bangladeš.

Zapravo, izdanje Globalnog izvješća o sigurnosti za 2025. godinu uključuje samo jednu europsku zemlju među deset zemalja u kojima se ljudi osjećaju najsigurnije – Norvešku (91%).

Danska i Kosovo, obje s 89%, zauzimaju drugo najviše mjesto među europskim državama, odnosno 11. i 12. mjesto na svjetskoj ljestvici, piše euronews.

Talijani se osjećaju najmanje sigurno u Europi

S 60 posto, osjećaj sigurnosti među Talijanima najniži je u Europi te 95. na svijetu - iza ratom razorene Ukrajine (62%), Nikaragve (63%), Mauritanije (64%) i Nigera (67%).

Francuska, koja zauzima 56. mjesto s 73%, stoji nešto bolje od Italije, ali je iza sličnih europskih gospodarstava poput Španjolske (81%), Njemačke (78%) i Ujedinjenog Kraljevstva (76%), kao i iza neeuropskih zemalja poput Egipta (82%), Bangladeša (74%) i Belizea (74%).

Gallupovo izvješće obuhvatilo je 145.170 odraslih osoba u dobi od 15 godina i starijih, u 144 zemlje i teritorija.

Kako se Europa uspoređuje s ostatkom svijeta?

Na globalnoj razini, 73% odraslih izjavilo je da se osjećaju sigurno kada noću hodaju sami u gradu ili području u kojem žive.

To je najviša razina zabilježena u Gallupovim istraživanjima (koja su započela 2006. godine) i povećanje od 13% u posljednjem desetljeću.

"Paradoks je zapanjujući,” naveli su istraživači u izvješću. "Živimo u vremenu s više oružanih sukoba nego ikada nakon Drugog svjetskog rata. Ipak, Gallup otkriva da više ljudi nego ikada prije tvrdi da se osjećaju sigurno u svojim zajednicama.”

Regija svijeta s najvećim osjećajem sigurnosti je azijsko-pacifička (79%).

Zapadna Europa slijedi na drugom mjestu (77%), ispred Bliskog istoka i Sjeverne Afrike (74%).

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
