Gdje se u Europi ljudi osjećaju najmanje sigurno?

Je li Francuska manje sigurna od Ruande i Bangladeša? Novi Svjetski indeks sigurnosti potaknuo je pitanja o sigurnosti diljem Europe.
Prema novom izvješću, ljudi se u Italiji i Francuskoj osjećaju manje sigurno kada noću hodaju sami nego u desecima drugih zemalja, uključujući Irak, Ruandu i Bangladeš.
Zapravo, izdanje Globalnog izvješća o sigurnosti za 2025. godinu uključuje samo jednu europsku zemlju među deset zemalja u kojima se ljudi osjećaju najsigurnije – Norvešku (91%).
Danska i Kosovo, obje s 89%, zauzimaju drugo najviše mjesto među europskim državama, odnosno 11. i 12. mjesto na svjetskoj ljestvici, piše euronews.
Talijani se osjećaju najmanje sigurno u Europi
S 60 posto, osjećaj sigurnosti među Talijanima najniži je u Europi te 95. na svijetu - iza ratom razorene Ukrajine (62%), Nikaragve (63%), Mauritanije (64%) i Nigera (67%).
Francuska, koja zauzima 56. mjesto s 73%, stoji nešto bolje od Italije, ali je iza sličnih europskih gospodarstava poput Španjolske (81%), Njemačke (78%) i Ujedinjenog Kraljevstva (76%), kao i iza neeuropskih zemalja poput Egipta (82%), Bangladeša (74%) i Belizea (74%).
Gallupovo izvješće obuhvatilo je 145.170 odraslih osoba u dobi od 15 godina i starijih, u 144 zemlje i teritorija.
Kako se Europa uspoređuje s ostatkom svijeta?
Na globalnoj razini, 73% odraslih izjavilo je da se osjećaju sigurno kada noću hodaju sami u gradu ili području u kojem žive.
To je najviša razina zabilježena u Gallupovim istraživanjima (koja su započela 2006. godine) i povećanje od 13% u posljednjem desetljeću.
"Paradoks je zapanjujući,” naveli su istraživači u izvješću. "Živimo u vremenu s više oružanih sukoba nego ikada nakon Drugog svjetskog rata. Ipak, Gallup otkriva da više ljudi nego ikada prije tvrdi da se osjećaju sigurno u svojim zajednicama.”
Regija svijeta s najvećim osjećajem sigurnosti je azijsko-pacifička (79%).
Zapadna Europa slijedi na drugom mjestu (77%), ispred Bliskog istoka i Sjeverne Afrike (74%).
