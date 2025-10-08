Kontrolori bez plaće, letovi kasne: "Bilježimo porast bolovanja"

Ministar prometa Sean Duffy izjavio je u ponedjeljak da je zabilježen blagi porast broja bolovanja među kontrolorima te da je broj osoblja u nekim područjima smanjen za 50 posto. „Ako nemamo dovoljno kontrolora, usporit ćemo promet kako bismo osigurali sigurnost u zračnom prostoru", rekao je Duffy.