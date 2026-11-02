čudno obraćanje javnosti
Trump posljednji put pokušao mobilizirati birače uoči važnih izbora
Donald Trump pokušao je u ponedjeljak posljednji put mobilizirati svoje birače uoči parlamentarnih izbora u utorak, prema njegovim riječima najvažnijih "u našem životu", koji bi mogli donijeti demokratsku većinu u Kongresu.
N1 televizija 3. studenoga od 21 sat priprema poseban program posvećen američkim izborima za Kongres, koji će trajati tijekom cijele noći, do jutarnjeg Novog dana.
U čudnom obraćanju javnosti, održanom ispred velikog bazena u Washingtonu čiju je iznimno mukotrpnu obnovu nadzirao, američki je predsjednik oporbene kandidate nazvao "ekstremistima" i "opasnima".
"Ispunio sam više obećanja nego što sam ih dao", rekao je još 80-godišnji milijarder, kojemu Amerikanci, prema ispitivanjima javnog mnijenja, zamjeraju što nije smanjio troškove života i što je pokrenuo rat u Iranu, čime je prekršio obećanja iz svoje predsjedničke kampanje.
Prije i nakon što se osvrnuo na te izbore Donald Trump dugo je govorio o raznim gradilištima u Washingtonu.
Pokazao je fotografije radova na bazenu koji se nalazi uz Lincolnov memorijal, iznoseći brojne pojedinosti o građevinskom materijalu.
Njegovi protivnici taj projekt smatraju simbolom njegova nepredvidivog predsjedništva koje je izgubilo doticaj sa stvarnošću.
Demokrati također ulažu posljednje snage u borbu kako bi u utorak preuzeli nadzor nad Kongresom od republikanaca.
Za osvajanje Senata posebno se nadaju pobjedi Jamesa Talarica u Teksasu i Adama Hamiltona u Kansasu, koji u ponedjeljak organiziraju skupove u tim tradicionalno konzervativnim državama, što je vrhunac napete kampanje.
Povijesno gledano, stranka koja drži Bijelu kuću gubi utjecaj u Kongresu na izborima na sredini mandata, koji se često smatraju referendumom o predsjedniku.
Demokrati su stoga favoriti za preuzimanje većine u Zastupničkom domu, u kojemu se obnavljaju sva mjesta.
Borba za Senat, gdje je u igri 35 od 100 mjesta, ostaje neizvjesna. Anketa koju je u nedjelju objavio Siena College za New York Times ipak pokazuje da su demokratski kandidati sada favoriti u većini najspornijih država, posebice u Teksasu i Maineu.
Nadzor nad Zastupničkim domom dao bi demokratima mogućnost pokretanja parlamentarnih istraga o korupciji u Trumpovoj administraciji, o predmetu Epstein i drugim eksplozivnim temama.
Senat s demokratskom većinom mogao bi blokirati predsjednička imenovanja, posebice u slučaju pražnjenja mjesta u Vrhovnom sudu.
Demokrati su ipak oprezni jer su ankete u prošlosti podcjenjivale mobilizaciju Trumpove biračke baze.
Ipak, većina Amerikanaca je razočarana. Anketa NBC News-a objavljena u nedjelju pokazuje da 60 posto njih ne podržava rad predsjednika.
Spaljena zemlja
Suočeni s takvom bilancom, republikanci su u posljednje vrijeme, čini se, potpuno izbacili spominjanje Donalda Trumpa iz svojih predizbornih promidžbenih poruka, pokazala je analiza koju je AFP proveo na 212.000 takvih oglasa prikazanih na platformama tvrtke Meta (Facebook, Instagram...).
U siječnju je trećina potrošenih sredstava za promidžbene poruke u korist republikanaca odlazila na one koji spominju predsjednika. Početkom listopada ta je brojka pala na samo nešto više od dva posto.
Desničarsku kampanju obilježila je i politika spaljene zemlje, pri čemu su demokrati često prikazivani kao opasni "komunisti", uz razvoj identitetske retorike usmjerene protiv imigranata i muslimana.
Američki je predsjednik proteklih mjeseci već nazvao "teroristom" demokrata Abdula El-Sayeda, koji će postati prvi muslimanski senator ako bude izabran u Michiganu.
U toj industrijskoj državi na sjeveru kampanja je u nedjelju doživjela preokret kada je demokratkinja Haley Stevens – koja je izgubila od Abdula El-Sayeda na unutarstranačkim izborima – poduprla republikanskog kandidata Mikea Rogersa. Na veliko zadovoljstvo Donalda Trumpa i veliku frustraciju demokrata.
Kao znak važnosti ovih izbora, rekordnih 57 milijuna ljudi, među kojima je većina registriranih demokratskih birača, već je glasalo prijevremeno.
Na ove je izbore u reklamnim kampanjama potrošeno oko 11 milijardi dolara, od čega velik dio potječe od privatnih donatora, poput Elona Muska koji je uplatio gotovo pola milijarde dolara.
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