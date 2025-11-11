Kraj lanaca: Trajno vezivanje pasa odsad je zabranjeno u ovoj zemlji

Pexels

U Sloveniji od danas više nije dopušteno trajno vezivanje pasa u kućnom okruženju ni na koji način. Naime, isteklo je prijelazno razdoblje za prilagodbu na novu uredbu donesenu izmjenama Zakona o zaštiti životinja iz 2023. godine.

Za kršenje propisa predviđena je novčana kazna do 1600 eura. Ipak, psi će tijekom šetnje na javnim mjestima i dalje morati biti na povodcu.

Međutim, u kućnom okruženju nije dopušten nikakav oblik trajnog vezivanja pasa, poput lanaca, užadi, vodoravnih vodilica i sličnog.

Umjesto stalnog vezivanja, psi moraju imati na raspolaganju prostor koji im omogućuje kretanje, koji je siguran i zaštićen od bijega te pruža zaklon od vremenskih uvjeta.

Kao primjerene oblike smještaja, Uprava za sigurnu hranu, veterinarstvo i zaštitu bilja navodi ograđene prostore koji omogućuju slobodno kretanje, boravak u kući ili stanu, odnosno kombinaciju vanjskog ograđenog prostora i unutarnjeg smještaja.

"Mjera nije samo zakonska obveza, nego i korak prema odgovornijem i humanijem postupanju prema životinjama“, ističu iz nadležne uprave. Za prekršitelje je predviđena kazna od 1000 do 1600 eura.

Psi su, prema objašnjenju nadležnih, društvene životinje koje trebaju kretanje, kontakt s ljudima i okolinom te odgovarajući zaklon. Dugotrajno vezivanje im to onemogućuje, naglašavaju iz Uprave.

Zabrana se ne odnosi na korištenje povodca za kontrolu pasa na javnim mjestima. Dakle, tijekom šetnje na javnim mjestima psi i dalje moraju biti na povodcu.

Trajno vezivanje pasa u Sloveniji je zapravo već bilo zabranjeno izmjenama Zakona o zaštiti životinja iz 2021. godine, ali je tada zakon dopuštao određene iznimke.