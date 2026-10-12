oglasili se iz kremlja
Zelenski tražio 60 dana primirja da organizira izbore, iz Moskve mu odmah stigao odgovor
Kremlj je u ponedjeljak odbacio prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora, rekavši da umjesto toga želi sveobuhvatni mirovni sporazum.
Oglas
„Molim vas recite Putinu, dajte nam dva mjeseca, 60 dana potpunog prekida vatre, 60 dana i organizirat ćemo izbore”, rekao je Zelenski u nedjelju za emisiju 'This Week' televizije ABC.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov dan kasnije rekao je da Rusija želi dugoročni mirovni sporazum, a ne privremeno primirje, prenosi Reuters.
„U Kremlju su i predsjednik Putin i dužnosnici s drugih razina nekoliko puta poručili da ne želimo prekid vatre”, rekao je Peskov.
„Želimo dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je moguće da bismo ga postigli".
Glasnogovornik Kremlja je dodao da bi Putin bio spreman vojsci zapovjediti prekid napada na Ukrajinu na sam dan održavanja predsjedničkih izbora.
Rusija već dugo pritišće Ukrajinu da održi izbore, navodeći da odgađanje čini Zelenskog nelegitimnim čelnikom. No, održavanje izbora tijekom rata u Ukrajini je zabranjeno zakonom.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas