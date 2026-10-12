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Energetsko primirje: Kijev zbunjen, Moskva šuti, a napadi na elektrane se nastavljaju
Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izazvao pomutnju najavom "energetskog primirja" između Ukrajine i Rusije, što je izazvalo zaprepaštenje u Kijevu, šutnju u Moskvi i podršku zapadnih saveznika Ukrajine.
Međutim, primirje se činilo nepouzdanim jer je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je Rusija u nedjelju napala više ukrajinskih elektrana, uključujući onu u glavnom gradu i drugu u Harkivu, uzrokujući nestanke struje i ogorčenje, piše Euronews.
Trumpova najava uslijedila je dva dana nakon što je proglasio privremeno ublažavanje američkih sankcija na ruski dizel, što je izazvalo bijes europskih saveznika i Kijeva, koji su tvrdili da će to samo ohrabriti ruskog predsjednika Vladimira Putina.
"Odmah stupa na snagu ENERGETSKO PRIMIRJE u ratu između Rusije i Ukrajine", objavio je Trump rano u nedjelju na platformi Truth Social. "Obje su strane pristale. Nemojte ga kršiti!"
Zelenski je djelovao iznenađeno tom najavom i rekao da traži dodatne pojedinosti, no dodao je da "Ukrajina podržava primirje te da je važno da ga i Rusija podrži".
Rusija još nije potvrdila taj dogovor.
Zelenski je kasnije izjavio da je pogođeno više ukrajinskih elektrana te da je "ukrajinsko nebo cijeli dan bilo preplavljeno ruskim 'Shahedima'", misleći pritom na vrstu bespilotne letjelice koju je izvorno dizajnirao Iran, a koju Rusija sada intenzivno koristi.
Od početka sveopće invazije na susjednu zemlju 2022. godine, Rusija sustavno napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što dovodi do nestašica energije i grijanja te potiče Ukrajinu na uzvratne napade na ruske rafinerije nafte – koje, prema tvrdnjama Kijeva, financiraju rat.
U novije vrijeme, Trumpov rat u Iranu uzrokovao je nestašice nafte i nagli skok cijena, stvarajući velike probleme njegovoj Republikanskoj stranci uoči izbora na sredini mandata početkom sljedećeg mjeseca.
Zelenski: Recite Putinu da nam da 60 dana primirja zbog izbora
Činilo se da je primirje u nedjelju dobilo podršku ključnih zapadnih saveznika Ukrajine, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Kanadu i Europsku komisiju, pri čemu je nekoliko čelnika pozvalo Rusiju da poštuje dogovor. No, ta je podrška bila u suprotnosti s oštrim kritikama upućenima ranije tog tjedna na račun dogovora SAD-a i Rusije o dizelu, što je dodatno pojačalo napetosti između Trumpa i Zelenskog.
Zelenski je taj dogovor o dizelu nazvao „slabom odlukom”, dok su brojni europski saveznici Ukrajine izrazili ogorčenost i obećali pojačati pritisak na Moskvu.
Sedam američkih senatora, uključujući četiri republikanca, u nedjelju je objavilo priopćenje u kojem oštro kritiziraju dogovor o dizelu s Rusijom, ustvrdivši da je nezakonit.
Kanadski premijer Mark Carney pridružio se kritikama u nedjelju nakon razgovora sa Zelenskim, izjavivši da je dogovor o dizelu „u izravnoj suprotnosti s nastojanjima Ukrajine, Kanade i naših saveznika da se osigura mir i stabilnost u Europi”.
Upitan u subotu o tim kritikama, Trump je rekao da je „vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika” koji bi napokon okončao rat.
Zelenski je uzvratio izjavom za ABC News kako je „na našem društvu, na našem narodu da izabere jednog ili drugog vođu”.
„Recite Vladimiru Putinu: dajte nam dva mjeseca – 60 dana potpunog prekida vatre, 60 dana, i mi ćemo organizirati izbore”, rekao je.
Potpuna podrška Bruxellesa, Berlina, Pariza i Londona
Čelnica EU-a Ursula von der Leyen također je podržala ukrajinskog čelnika „dok predvodi borbu za slobodu svog naroda”.
Njemački ministar vanjskih poslova u nedjelju je izjavio da Berlin nastavlja „u potpunosti podržavati” Zelenskog.
„Europi je potrebna stabilnost, a to znači da vrlo jasno nastavljamo stajati uz Ukrajinu i njezinu vladu”, naglasio je Johann Wadephul.
Francuska je također podržala „stvarno energetsko primirje” između Rusije i Ukrajine, izjavio je u nedjelju predsjednik Emmanuel Macron.
„Rusija to trenutačno i dalje odbija, pritom u posljednje vrijeme dodatno pojačavajući napade na ukrajinsku infrastrukturu”, rekao je Macron te dodao: „Francuska će nastaviti stajati uz Ukrajinu i predsjednika Zelenskog.”
Britanski premijer Andy Burnham također je izrazio snažnu podršku i pridružio se Trumpovu pozivu da „odmah započne trajno energetsko primirje”.
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