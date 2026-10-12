Energetsko primirje: Kijev zbunjen, Moskva šuti, a napadi na elektrane se nastavljaju

Činilo se da je primirje u nedjelju dobilo podršku ključnih zapadnih saveznika Ukrajine, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Kanadu i Europsku komisiju, pri čemu je nekoliko čelnika pozvalo Rusiju da poštuje dogovor. No, ta je podrška bila u suprotnosti s oštrim kritikama upućenima ranije tog tjedna na račun dogovora SAD-a i Rusije o dizelu, što je dodatno pojačalo napetosti između Trumpa i Zelenskog.