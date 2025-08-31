Oglas

"Spremni smo"

Kremlj optužio Europu pa zaprijetio: "Nastavit ćemo specijalnu vojnu operaciju"

Hina
31. kol. 2025. 14:26
Vladimir Putin i Dmitrij Peskov
SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP

Kremlj je ocijenio da europske sile ometaju napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da postigne mir u Ukrajini i dodao da će Rusija nastaviti operacije u Ukrajini sve dok ne vidi stvarne znakove da je Kijev spreman za mir.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je državnim novinarima da "europska ratna strana" nastavlja ometati američke i ruske napore u vezi s Ukrajinom.

"Spremni smo riješiti problem političkim i diplomatskim sredstvima", rekao je Peskov. "Ali zasad u tome ne vidimo reciprocitet Kijeva. Stoga ćemo nastaviti specijalnu vojnu operaciju."

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je desecima tisuća vojnika da napadnu Ukrajinu u veljači 2022. nakon osam godina borbi u istočnoj Ukrajini između separatista koje podržava Rusija i ukrajinskih snaga.

Sjedinjene Države procjenjuju da je u ratu ubijeno ili ranjeno više od 1,2 milijuna ljudi. Rusija trenutno kontrolira nešto manje od petine teritorija Ukrajine.

Europske sile kažu da ne vjeruju da Putin želi mir u Ukrajini. Ruski je predsjednik više puta rekao da je spreman razgovarati o miru, ali da Rusija neće odustati od teritorija koje je zauzela.

Ruski ministar obrane Andrej Belousov izjavio je u petak da ruska vojska ubrzano napreduje u Ukrajini i da mjesečno zauzima 600 do 700 četvornih kilometara, u usporedbi s 300 do 400 kilometara na početku godine.

Donald Trump Europska unija Kremlj Rusija

