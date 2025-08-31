Oglas

summit SCO-a

Zelenski traži pritisak na Putina, izrazio spremnost na sastanak

Hina
31. kol. 2025. 07:08
Volodimir Zelenski
Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je međunarodne čelnike da izvrše pritisak na Moskvu uoči putovanja ruskog predsjednika Vladimira Putina u Kinu na sastanak Šangajske organizacije za suradnju (SCO).

Zelenski je u subotu izjavio da je razgovarao s indijskim premijerom Narendrom Modijem, koji bi se trebao sastati s Putinom na samitu u kineskom gradu Tianjinu.

Zelenski je rekao da očekuje da će se Modi zalagati za prekid vatre u sukobu između Ukrajine i Rusije, koji traje više od tri i pol godine.

Ukrajinski čelnik je još jednom rekao da je prekid vatre preduvjet za početak mirovnih pregovora.

Rusija, s druge strane, kaže da želi pregovarati o trajnom miru bez prethodnog prekida vatre.

Zelenski je u svojoj večernjoj video poruci još jednom izrazio spremnost na sastanak s Putinom, unatoč obeshrabrujućim signalima iz Moskve.

Gdje bi se mogao održati sastanak?

Njegov pregovarač Rustem Umerov održao je razgovore u Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji i Kataru. Svi su spremni organizirati bilateralni sastanak, kao i Švicarska, rekao je Zelenski.

Također je najavio daljnje sastanke u Europi sljedeći tjedan kako bi osigurao "snažan odgovor" Moskvi, dok EU priprema 19. krug sankcija protiv Rusije.

Putin bi trebao prisustvovati samitu SCO-a prije nego što će u srijedu gledati vojnu paradu u Pekingu.

Prema Kremlju, Putin bi trebao održati razgovore u Kini s brojnim čelnicima, uključujući one iz Indije, Turske, Irana, Srbije i Pakistana.

Samit, koji bi se trebao održati 31. kolovoza i 1. rujna, bit će najveći od osnivanja SCO-a prije 24 godine radi borbe protiv terorizma i produbljivanja gospodarske suradnje, prema Pekingu.

Kina, trenutno predsjedajuća zemlja, očekuje predstavnike iz 20 zemalja i 10 organizacija.

SCO sada ima 10 država članica. Uz osnivače Rusiju, Kinu, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan, uključuje i Indiju, Pakistan, Iran od 2023. i Bjelorusiju od 2024.

Kina Vladimir Putin Volodimir Zelenski

