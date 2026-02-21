Raste pritisak SAD-a: Kubanske sigurnosne snage i liječnici napuštaju Venezuelu

Izvor blizak venezuelskoj vladajućoj stranci rekao je da Kubanci odlaze po Rodriguezinoj naredbi zbog pritiska Sjedinjenih Država. Drugi izvori nisu bili jasni kada je riječ o tomu jesu li Kubanci bili prisiljeni otići, jer ih je na to primoralo novo venezuelsko vodstvo, odlaze li vlastitom voljom ili ih je Havana pozvala kući.