Venezuela usvojila zakon o amnestiji. Skupine za ljudska prava: "Nije dovoljno"

Iako zakon dopušta ljudima u inozemstvu da imenuju odvjetnika koji će u njihovo ime podnijeti zahtjev za amnestiju, morali bi se osobno pojaviti u Venezueli da bi im se ona odobrila, a zakon će pokrivati ​​samo "osobe koje su prestale s izvršavanjem radnji koje predstavljaju zločine", što je specifikacija koja bi mogla isključiti mnoge koji su nastavili svoj aktivizam iz drugih zemalja.