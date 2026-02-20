Venezuela usvojila zakon o amnestiji. Skupine za ljudska prava: "Nije dovoljno"

Venezuelska skupština, kojom dominira vladajuća stranka, u četvrtak je odobrila zakon o ograničenoj amnestiji za koji organizacije za ljudska prava tvrde da ne nudi dovoljno za stotine političkih zatvorenika u zemlji.
Privremena predsjednica Delcy Rodriguez, koja je preuzela vlast prošli mjesec nakon što je SAD svrgnuo predsjednika Nicolasa Madura, popustila je zahtjevima Trumpove administracije o prodaji nafte i pustila na slobodu stotine ljudi koje skupine za ljudska prava klasificiraju kao političke zatvorenike, kao dio normalizacije odnosa između dviju zemalja.
Vlada je oduvijek nijekala da drži političke zatvorenike i tvrdi da su zatvorenici počinili zločine.
Zakon je odobren nakon druge rasprave u zakonodavnom tijelu koje predvodi brat privremene predsjednice Jorge Rodriguez.
Odobreni zakon predviđa amnestiju za sudjelovanje u političkim prosvjedima i "nasilnim akcijama" koje su se dogodile tijekom kratkog puča 2002. godine, te demonstracija ili izbora u određenim mjesecima i godinama između 2004. i 2025. godine. Osobe osuđene za "vojnu pobunu" zbog sudjelovanja u događajima 2019. godine su isključene iz amnestije.
Zakon ne navodi detaljno zločine koji bi ispunjavali uvjete za amnestiju, iako je prethodni nacrt naveo nekoliko - uključujući poticanje ilegalnih aktivnosti, otpor vlastima, pobunu i izdaju.
Također ne vraća imovinu pritvorenih osoba, ne ukida zabrane obnašanja javnih dužnosti dane iz političkih razloga, niti ukida sankcije protiv medijskih kuća.
Mnogi članovi oporbe i bivši disidenti žive u drugim zemljama kako bi izbjegli naloge za uhićenje za koje kažu da su politički motivirani.
Iako zakon dopušta ljudima u inozemstvu da imenuju odvjetnika koji će u njihovo ime podnijeti zahtjev za amnestiju, morali bi se osobno pojaviti u Venezueli da bi im se ona odobrila, a zakon će pokrivati samo "osobe koje su prestale s izvršavanjem radnji koje predstavljaju zločine", što je specifikacija koja bi mogla isključiti mnoge koji su nastavili svoj aktivizam iz drugih zemalja.
Zakon ukida međunarodne naloge za uhićenje za one kojima je odobrena amnestija.
Sudovi moraju odlučiti o zahtjevima za amnestiju u roku od 15 dana, prema zakonu.
Privremena predsjednica Delcy Rodriguez potpisala je zakon o amnestiji nakon što ga je odobrila Nacionalna skupština, opisujući ga kao početak procesa nuđenja i primanja oprosta.
