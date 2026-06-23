Libanon želi vremenski rok za izraelsko povlačenje: "I dalje postoji temeljni problem..."

Libanonski dužnosnici ustraju u tome da su izravni pregovori s Izraelom jedini način da se osigura kraj rata koji traje od 2. ožujka otkako je Hezbolah otvorio paljbu na Izrael kako bi podržala Iran i kao odgovor na opetovano izraelsko kršenje primirja iz 2024., što je dovelo do izraelskih zračnih napada i invazije na Libanon u kojima je ubijeno preko 4000 osoba.