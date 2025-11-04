Oglas

opskrbljuje moskvu

Lukoil u plamenu: Pogledajte napad dronovima na ključnu rafineriju u Rusiji

N1 Info
04. stu. 2025. 09:54
napad na rafineriju lukoila
Screenshot / X

U industrijskoj zoni grada Kstova, u Nižnjenovgorodskoj oblasti u Rusiji, izbio je požar nakon noćnog napada dronovima. Vatra je zahvatila područje u blizini naftnog skladišta tvrtke Lukoil i obližnje petrokemijske tvornice.

Eksplozije i svjetlost nad gradom

Prema navodima ruskih Telegram kanala, uključujući Astru, stanovnici Kstova čuli su tijekom noći s 3. na 4. studenoga više eksplozija. Na snimkama koje su podijeljene na društvenim mrežama vidi se jak bljesak iznad grada, nakon čega je izbio požar.

Astra je analizirala snimke i zaključila da su fotografije snimljene iz sela Novolikeevo. Požar je, prema tim podacima, počeo u jugoistočnom dijelu industrijske zone, gdje se u neposrednoj blizini nalaze dva velika naftna postrojenja – SIBUR-Kstovo i Lukoil-Nižegorodnefteorgsintez, prenosi Ukrainska pravda.

Postrojenja i njihova važnost

Petrokemijsko postrojenje SIBUR-Kstovo, prema informacijama s vlastite internetske stranice, proizvodi etilen, propilen, benzen i nekoliko ugljikovodičnih frakcija. Međutim, ukrajinski mediji izvijestili su kako se u toj tvornici navodno proizvode i komponente koje se koriste u izradi eksploziva.

Mediji su također istaknuli da je Lukoil-Nižegorodnefteorgsintez jedno od vodećih ruskih naftnih postrojenja te da ima ključnu ulogu u opskrbi Moskovske oblasti, koja troši oko 30 posto cjelokupne ruske potrošnje benzina. Gorivo iz rafinerije u Nižnjem Novgorodu transportira se do Moskve naftovodom.

Rafinerija ima kapacitet primarne prerade nafte od oko 17 milijuna tona godišnje te proizvodi više od 50 različitih vrsta proizvoda, uključujući automobilska, zrakoplovna i dizelska goriva, kao i bitumen i parafin.

Pozadina: raniji napad na Lukoil

Podsjetimo, dronovi ukrajinske Vojne obavještajne službe (GUR) već su krajem siječnja, u noći s 28. na 29. siječnja, pogodili naftno skladište Lukoila u Kstovu, također u Nižnjenovgorodskoj oblasti.

Lukoil-Nižegorodnefteorgsintez napad na lukoil rafinerija rat u ukrajini

