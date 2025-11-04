Lukoil u plamenu: Pogledajte napad dronovima na ključnu rafineriju u Rusiji

Mediji su također istaknuli da je Lukoil-Nižegorodnefteorgsintez jedno od vodećih ruskih naftnih postrojenja te da ima ključnu ulogu u opskrbi Moskovske oblasti, koja troši oko 30 posto cjelokupne ruske potrošnje benzina. Gorivo iz rafinerije u Nižnjem Novgorodu transportira se do Moskve naftovodom.