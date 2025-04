Macron: Francuska bi mogla priznati palestinsku državu

Podijeli :

Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u srijedu je rekao da bi Pariz u lipnju mogao priznati palestinsku državu, dodajući da bi zauzvrat neke bliskoistočne zemlje mogle priznati Izrael.

“Moramo krenuti prema priznavanju (palestinske države). I tijekom sljedećih nekoliko mjeseci ćemo to učiniti. Ne radim to da bih nekome udovoljio. Učinit ću to jer će u nekom trenutku to biti pravično”, rekao je Macron na televiziji France 5.

“A kako također želim sudjelovati u kolektivnoj dinamici, to bi također omogućilo onima koji brane Palestinu da zauzvrat priznaju Izrael, nešto što mnogi od njih ne čine”, dodao je Macron.

Iako je Palestinu priznalo skoro 150 zemalja, većina zapadnih sila to nije učinila, uključujući SAD, Veliku Britaniju, Francusku, Njemačku i Japan.

Među zemljama koje ne priznaju Izrael su Iran, Sirija, Jemen i Saudijska Arabija.

Izraelci u zračnom napadu na Gazu pogodili stambenu zgradu, ubijeno najmanje 23 ljudi

“Naš je cilj da u lipnju, zajedno sa Saudijskom Arabijom, predsjedamo konferencijom na kojoj bi mogli finalizirati plan recipročnog priznavanja”, rekao je Macron.

Macron u lipnju sa saudijskim princom Mohamedon bin Salmanom organizira konferenciju o dvodržavnom rješenju i to bi okupljanje, prema diplomatskim izvorima, možda mogao biti “pogodan trenutak” koji Francuska čeka da eventualno prizna palestinsku državu.

Tijekom posjeta Egiptu, Macron je u ponedjeljak razgovarao s predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem o političkim aspektima posjeta, s naglaskom na Pojas Gaze. Tom prilikom je dao potporu arapskom planu za Gazu, “čvrsto se usprotivivši preseljenju stanovništva” koje je predložio Donald Trump, ali je podržao Trumpovo stajalište da islamistički Hamas ubuduće ne smije imati nikakvu ulogu u toj palestinskoj enklavi.

Macron je podržao arapski plan obnove Gaze kao “realističan” i koji, za razliku od američkog plana, ne predviđa raseljavanje stanovnika Gaze.

No, Macron je također istaknuo da taj plan treba “dodatno ojačati” po pitanju “sigurnosti” i “upravljanja” tim palestinskim teritorijem.

“Hamas ne smije ni na koji način sudjelovati u upravljanju i ne smije više predstavljati nikakvu prijetnju Izraelu”, inzistirao je Macron u razgovoru s al-Sisijem.

